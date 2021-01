Raoni Figueiredo fala sobre um mundo que goteja esperança em novo álbum

A figura de Raoni Figueiredo é de um rapaz sereno, inteligente e doce. Muito pela sua criação no budismo, porém mais ainda pela alma de artista que analisa o mundo com delicadeza, respeito e paixão. Este é o compositor de 'Goteira', álbum que inicia, de fato, a carreira solo do músico que já fez parte de vários projetos musicais em Belém.

O álbum saiu nesta sexta, 29 de janeiro, com cinco faixas e um videoclipe para a música “Contém Gatilhos", a mais pop da lista. O trabalho tece um cuidadoso registro sobre as angústias, desafios e descobertas do período de isolamento social, com um olhar crítico e sincero sobre a vida pós-covid. Todo o material do álbum e os links para audição do trabalho podem ser encontrados nas redes sociais do músico, @raonifigueiredo.

“Goteira” é um álbum de contrastes. Parte criada na Pedreira, bairro de origem do artista, outra na Campina, onde hoje mora. Um lado discute os medos e dores, e o terror de viver a crise do coronavírus, a outra face é sobre encontrar conforto no companheirismo e buscar forças no amor.

Todas as músicas surgiram do processo e da experiência que o ano de 2020 trouxe para o artista. “É um convite a uma narrativa de um sujeito que, voltado pra si, reflete suas incapacidades, suas angústias, sem que se caia numa positividade tóxica. Entende seu próprio processo, tentando rumar pro lugar da cura, mas de um modo leve, sereno e respeitoso, sobretudo consigo mesmo”, define o músico.

Junto do álbum de curta duração, disponível nas plataformas de streaming na internet, Raoni entrega nesta sexta-feira, um videoclipe da música “Contém Gatilhos”, lançado no seu canal do YouTube.

No vídeo, ele apresenta em imagens a luta interna de sobrevivência e de lucidez provocada pelo isolamento social. Dirigido por Denys Costa, filmmaker que trabalha com Raoni desde os projetos antigos, o clipe se passa dentro da casa do músico, exatamente no espaço onde a maior parte do álbum foi gravado.

“Raoni me mandou a música e de primeira ela já bateu bem pra mim. Várias coisas que ele transmite na letra, todos nós também já sentimos em algum momento da quarentena. No clipe, a gente quis mostrar o quão difícil é ter que lidar consigo mesmo por tanto tempo, de maneira forçada... ter que lidar com todo o caos do lado de fora de casa e que chega na gente por todos os lados”, conta Denys.

“Faz um tempo que eu penso num flerte com pop, com o eletrônico. Sempre me encantei por aqueles synths antigos, e me chama atenção os beats que vemos no rap e alguns outros ritmos similares”, explica Raoni.

“Pensei em continuar com a presença forte do violão que vem de todo meu amor pela música folk e o Bob Dylan (risos), mas com uma cara mais nova, mais brasileira”, conclui o artista, que traz detalhes de lundu e frevo em seu trabalho de forma natural, ele conta.

Este é só o começo de uma série de lançamento que Raoni irá trazer para o público nas próximas semanas e durante o ano de 2021, iniciando uma carreira que olha pro mundo com o coração e que coloca na música mais do que trabalho, põe também afeto e esperança por dias melhores.