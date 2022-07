Raí Saia Rodada emplaca "Tapão na Raba" nas 50 mais ouvidas da história do Spotify

Raí Saia Rodada, um dos principais cantores de forró do Brasil, alcançou mais uma marca histórica em sua carreira. O artista emplacou o megahit "Tapão na Raba" entre as 50 mais ouvidas da história do Spotify, ocupando a 35ª colocação.

Até 5 de julho, a música acumulou mais de 167,8 milhões de execuções na plataforma de streaming. O número de reproduções cresce em uma velocidade impressionante. Quando o ranking foi divulgado, no final de junho, eram 145 milhões de streams. "Tapão na Raba" não sai dos ouvidos do público!

Atual sucesso de Raí Saia Rodada, "Cheiro do Mato" se aproxima de 11 milhões de reproduções no YouTube e no Spotify. A canção, que celebra as raízes nordestinas do artista, integra a trilha sonora de Pantanal, trama das nove da Globo. É a primeira música do cantor potiguar em novelas!

Nascido em Umarizal, no interior do Rio Grande do Norte, antes de mergulhar na carreira artística, Raí morava com a família em um sítio, no qual vivia a rotina da vida no campo. É exaltando suas origens que o cantor abriu seu ano musical com o novo EP, lançado pela Som Livre.

"Cheiro do Mato" tem quatro canções inéditas, incluindo a faixa-título e outras três faixas igualmente dançantes: "Astronauta", "Isso Não É Traição" e "Madame".

Como os hits do forrozeiro não param, os fãs de Raí Saia Rodada podem esperar novas canções e participações especiais, que prometem surpreender o público em 2022.