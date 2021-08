Psica Festival confirma edição presencial em dezembro e abre venda de ingressos

Belém já vive atualmente a retomada de shows menores, em bares e restaurantes; mas agora, o avanço da vacinação entre a população mais jovem abre uma nova possibilidade de futuro. É acreditando em um cenário de mais gente vacinada que o Psica Festival anuncia as datas de uma edição presencial ainda em 2021. O evento será realizado nos dias 17 e 18 de dezembro, com shows de artistas paraenses e de outros estados.

O Psica é o primeiro festival de médio porte a confirmar realização presencial na capital paraense depois da crise do coronavírus, reunindo os fãs saudosos de shows e de eventos ao vivo. Este será o 9º Festival Psica, a primeira edição com o patrocínio da Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

Com datas confirmadas, a venda de ingressos para o Festival Psica 2021 será aberta na quarta-feira, 25 de agosto, ainda sem atrações confirmadas. Nessa modalidade de compra, às cegas, o público paga um valor menor para garantir acesso aos dois dias de evento. O passe será vendido por R$ 60.

Ainda em cenário pandêmico, a edição deste ano deve seguir os protocolos da Organização Mundial da Saúde, das entidades de saúde do Estado do Pará e do Município de Belém. Os dois dias de evento serão preenchidos com a marca da curadoria Psica: uma mistura inusitada de sonoridades regionais, artistas representantes da nova música brasileira e nomes do underground.

Além dos shows, montados em Belém, o festival oferece uma programação formativa que, pela primeira vez, será itinerante, levando conhecimentos sobre produção cultural e de eventos para outras regiões paraenses. A confirmação do festival traz esperança de uma nova fase para a arte periférica na cidade e para os artistas do cenário independente, que ainda sofrem com falta de incentivos e baixa procura por apresentações ao vivo, como defende Jeft Dias, diretor do festival.

“Além de servir como um incentivo à vacinação, a volta dos shows é muito importante para a cadeia produtiva do estado, que sofreu um baque enorme com a pandemia. É preciso voltar ao trabalho, mas com muita cautela e respeitando todos os protocolos de prevenção e combate ao covid. Vai ser incrível entregar esse evento em comemoração a uma Belém 100% vacinada. Estamos muito otimistas e cheios de confiança que vai dar tudo certo”, prospera Jeft.

Para chegar a todos os lugares

Junto ao lançamento do festival, a Psica Produções também apresenta um novo site, com o objetivo de mapear a produção musical independente e periférica no Pará e na Amazônia, além de apresentar as produções realizadas pela equipe formada por pessoas pretas e periféricas.

A plataforma chega acompanhada de um manifesto “neocabano”, assinado por Byxa do Mato, artista paraense. Tudo está disponível em psica.com.br.

No site, é possível acessar a biblioteca de lançamentos musicais e audiovisuais, eventos e artistas que formam a produtora Psica. O público pode navegar ainda por um mapa, que demarca onde esses artistas estão localizados: do nordeste paraense, passando pelo sudeste do estado até chegar ao Baixo Amazonas. Em breve, outros artistas poderão adicionar suas informações ao mapa.

“O mapeamento e concentração da produção dos artistas e produtores locais é muito importante para que as pessoas vejam a revolução cultural que está acontecendo aqui no Pará, e para que vejam a qualidade e o potencial de tudo que se produz nas periferias do estado”, detalha Jeft Dias.