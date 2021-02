Projeto inédito de Cristiano Araújo será lançado este ano

O cantor Cristiano Araújo, que morreu há seis anos, ganhará homenagem ao legado do sertanejo. A Som Livre prepara um projeto especial que trará um conteúdo musical inédito deixado pelo artista.

Músicas não lançadas na voz de Cristiano Araújo e outras faixas do cantor ganharão regravações e feats com grandes nomes em um projeto especial. A Som Livre, junto ao produtor musical Blener Maycom e o pai de Cristiano Araújo, João Reis, estão realizando um "garimpo" de todo o conteúdo deixado pelo cantor para compor o repertório.

No time de artistas convidados já estão confirmados Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, o irmão do cantor, Felipe Araújo, e Bruno & Marrone.

As gravações em estúdio começam nos próximos meses e o lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano nas plataformas de música. E todo o processo de gravação em estúdio será captado para um documentário.

"O legado e as saudades deixadas pelo Cristiano são muito especiais, ele foi uma pessoa de muita luz e que transbordou felicidade por onde passou. Nossa homenagem através deste projeto, abraçado carinhosamente por sua família e artistas amigos, é uma forma de eternizar sua obra e permitir que suas músicas continuem tocando no coração do público", declara Tatiana Cantinho, Head de Artístico & Repertório da Som Livre.