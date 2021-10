Programação ‘Semana Mariana’ celebrada com música para Nazinha

A música faz parte das celebrações do Círio de Nazaré em praticamente todos os seus momentos, seja nas missas, procissões ou em homenagens. É dentro dessa expressão que entra o Projeto Vale Música com uma programação dedicada à padroeira dos paraenses. Os alunos da instituição prepararam uma programação especial toda on-line, chamada de “Semana Mariana”.

A série de apresentações será publicada nas redes sociais do projeto diariamente até o dia 12 de outubro. Participam das apresentações: o Trio de Clarinetes, a Banda Sinfônica Vale Música e o Coral Infanto-Juvenil Vale Música. O público pode assistir aos vídeos nos canais oficiais do projeto, que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei de Incentivo à Cultura.

A professora Eliane Fonseca, regente do coral, explica que a participação dos alunos na homenagem transcende a religiosidade como experiência. “Mesmo que a maioria dos alunos não sejam católicos, a gente incentiva a questão artística deles em relação à participação nestes eventos culturais”, diz.

“A instituição como uma escola de música, que usa a música como meio de educação, tem por obrigação incentivar todos os alunos a participar de eventos como este. Embora seja religioso, sabemos que a arte está presente em todas as situações, e é nesse ponto que a gente incentiva esses alunos a participarem dessas homenagens”, complementa Eliane.

Os vídeos dos conjuntos de Flauta Doce e do Duo de Saxofone já estão disponíveis. Nesta sexta-feira, 8, a programação segue com o Trio de Clarinetes; no sábado, 9, é a vez da Banda Sinfônica Vale Música; domingo de Círio a homenagem é do Coral Infanto-Juvenil Vale Música. Na segunda e terça-feira, 11 e 12, se apresentam, respectivamente, a Banda Sinfônica Vale Música e o Coral Infanto-Juvenil Vale Música.

O projeto Vale Música Belém é desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música (FAM), com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. Desde 2004, a iniciativa transforma a vida de alunos do ensino público da capital do Pará, formando músicos profissionais que atuam no Brasil e no Exterior.

Outra programação artística que faz parte do Círio, desta vez para todos, é a Oficina de Miriti, também promovida pela Vale em celebração a um dos símbolos do Círio de Nazaré.

No site da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, espaço artístico e cultural mantido pelo Instituto Cultural Vale, estão disponíveis os vídeos de uma oficina de brinquedos de miriti (total de quatro aulas), com o oficineiro Ivan Teixeira Leal, que é mestre e artesão de brinquedos de miriti.

Além disso, no site também está a palestra “Miriti: material de expressão popular”, fruto da pesquisa da Mestre em Ensino de Artes, Jaqueline Sosi.