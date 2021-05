Pocah cresce 25% no streaming após o lançamento do clipe 'Nem On, Nem Off'

Como diz na letra de "Nem On, Nem Off", último lançamento da Pocah, "a bandida acordou" e está a todo vapor divulgando seu novo single. Com referências de filmes dos anos 90 e muita cor neon, a cantora e agora ex-BBB lançou o clipe da música na sexta-feira (21) e está crescendo no streaming, com registro de aumento de 25% na Deezer.

Nesta quinta-feira (27), a cantora ainda participa do "Quinta é Quase Sexta", projeto de entrevistas da Deezer com diferentes artistas. A cantora irá falar sobre vida pós confinamento no BBB, próximos passos da carreira e tudo que está por trás do seu último lançamento. A edição acontecerá às 20h e terá interação com os fãs. O "Quinta é Quase Sexta" é transmitido ao vivo diretamente no perfil do Instagram da Deezer e acontece toda última quinta-feira do mês.

No clipe do single, além de usar perucas e maquiagem perfeita, a cantora fez questão de escolher roupas confortáveis com muita personalidade. A criação do figurino é assinada pelo sytlist João Ribeiro, que explica detalhes do visual.

“Nossa pesquisa começou antes da Pocah deixar o BBB e buscamos como referência algumas artistas internacionais. Cardi B, Iggy Azalea e Nicki Minaj estão na lista. A proposta é o visual hip-hop com referências do streetwear, com adaptações modernas e algumas cores que chamam atenção. Pocah ama essa ideia de calças la rgas, top, correntes e grafite”, explica.

O destaque do figurino é para o trabalho de grafiteiros. “O tênis branco foi todo cravejado em cristais. Levei um dia para bordar a peça no meu atelier. É um acessório exclusivo”, diz João Ribeiro sobre o sapato avaliado em mais de R$ 2,5 mil.

“Calça e casaco foram grafitados e levamos cerca de quatro dias para confeccionar as peças feitas à mão por três artistas”, detalhe ele, que contou com trabalho de Isadora Guimarães.

Apesar de extravagante, a calça com recorte promete fazer sucesso no cenário pós-pandemia. “Gostamos de coisas que realmente chamem a atenção. Acredito que esse estilo de figurino possa ser usado em situações pontuais para mostrar o empoderamento da mulher e de seu corpo. Claro que não é uma roupa para sair na rua ou metrô. É um visual para palco, festa ou tapete vermelho”, resume ele.