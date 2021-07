Pitty lança a inédita 'Tempo de Brincar' com videoclipe

Pitty acaba de lançar uma composição rara, feita em parceria com Martin, 2010, que estava guardada nos arquivos pessoais dela. A gravação original de “Tempo de Brincar” traz Pitty no vocal e também na bateria, enquanto Martin assume a guitarra e o baixo. Tempos depois, o produtor Rafael Ramos complementou a faixa com Pitty ao piano e Martin acrescentou mais arranjos de guitarra. O single chega acompanhado de videoclipe.

Ouça aqui.

“A música é um rock, bem 'stoner’, e a letra eu fui construindo pensando em 'Tempo de Brincar' como analogia para várias coisas. Em inglês é 'to play' e isso tem várias conotações; tocar, brincar, atuar, e até brincadeiras eróticas. A música fala sobre a noite ser um tempo de brincar”, explica Pitty.



O clipe foi dirigido por Fabrizio Martinelli. “Nossa inspiração foi a estética grunge, bem anos 90. E aí pensei nessa ideia de gravar eu e Martin apenas, assim como foi com a música, e gente ir se dividindo entre os instrumentos e ir formando a banda. Nós adoramos os clipes dos anos 90, foram referências de audiovisual importantes para a nossa geração. Ideias simples e esteticamente interessantes”, acrescenta a cantora.