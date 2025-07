Parangolé lança clipe de 'Uipiti' em parceria com Léo Santana

A banda Parangolé lançou o clipe da faixa “Uipiti”, em parceria com Léo Santana. A faixa ritmada, que mistura o suingue do pagode baiano com um ritmo caribenho e dançante, foi gravada em Salvador. A música já disponível em todas as plataformas, via ONErpm.

O reencontro simboliza a força do cantor baiano Léo Santana, considerado o maior nome do pagode atual, e a nova fase do Parangolé, com Lincoln Senna no comando.

“Essa música chegou para a gente no final de 2024, dos mesmos compositores de ‘Zona de Perigo’. Desde o início, eu senti que tinha algo especial. Guardamos com muito carinho, esperando o momento certo. Quando mostrei para Léo, ele topou na hora. Lançar essa faixa com ele, nesse novo ciclo, é simbólico. É como se o universo falasse: esse é o momento”, compartilhou Lincoln.

O trabalho faz parte do audiovisual “Movimento do Parango”, gravado em uma noite animada com fãs, convidados e imprensa no Trapiche Barnabé, na cidade baixa, com direção de Elton Sales, pela 42 Polegadas. A gravação capturou a essência do Parangolé, que tem quase 30 anos de história e vem se renovando neste período, enquanto busca enaltecer suas raízes.

Vocalista do Parangolé entre 2007 e 2014, Léo Santana destaca que acompanhar o comando de Lincoln na banda o motivou a fazer parte do projeto: “O Parango faz parte da minha vida. Quando ouvi ‘Uipiti’, senti a verdade logo de cara. Isso é raro de acontecer. A música tem uma energia que representa muito a gente, e ver Lincoln liderando essa nova fase com tanta maestria me fez querer somar. Tenho certeza de que o público vai sentir essa conexão também”, comentou Léo.

Todas as faixas do projeto são inéditas, incluindo “Uipiti”, composta por Rafa Chagas, Rick Costa, Luquinhas, Piero Júnior e Krois. A música foi criada especialmente para esta nova fase de Lincoln, com atenção à sua entrega vocal e estilo de palco. O resultado é uma fusão entre sonoridades tropicais, lambada e a batida forte do pagode, desenhada para fazer o público dançar e curtir com movimento.

Além de “Uipiti”, completam a segunda fase do EP Movimento do Parango as faixas inéditas “Encaixada”, com participação do MC Bimbão, e “Poc Poc”, todas gravadas no audiovisual em Salvador, na Bahia.