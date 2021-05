Paraense Salestar lança novo videoclipe ‘Kawasaki’, inspirado no trap norte-americano

O paraense Salestar lança, nesta quinta-feira (20), o videoclipe da faixa “Kawasaki”, presente no primeiro álbum do artista, intitulado “Futurist”, que já está disponível nas plataformas musicais. O trabalho, que chega às 18h no Youtube, tem influência na trap music, gênero que nasceu nos Estados Unidos e tem como marcas a “ostentação”, moda, hip hop e batidas eletrônicas.

Salestar, explica, no entanto, que a ascensão econômica pregada nas músicas se torna um empoderamento político daqueles que são socialmente excluídos. “’Ostentação’, para mim, é fazer o meu corre e poder vislumbrar melhores condições para a minha família. É esse sentimento que eu trago nas minhas letras. Faço música com base em minhas vivências, no dia a dia; essa é a ‘ostentação de resistência’”, diz.

“Kawasaki” é o segundo videoclipe lançado por Salestar do álbum “Futurist”. “A letra da música já traz essa proposta comercial, incluindo o título, que remete ao nome da empresa de motocicletas de luxo. As imagens mostram passeios de moto e ostentação de marcas de luxo, isso com uma iluminação especial, efeitos visuais, cenas quentes e de ótima qualidade, com total referência trap e ‘life style’”, destaca ele.

O videoclipe tem direção de imagens da Noronha Films e atuação de Dani Pantoja, além do próprio Salestar. “Espero alcançar um público maior, dar mais visibilidade ao meu trabalho, conseguir fazer com que o lançamento seja visto em boa parte do Brasil e do mundo, e dar um alcance maior a outras faixas do álbum”, finaliza.

Vitor Hugo Sales Macedo Vasconcelos, mais conhecido como Salestar, tem 23 anos de idade e nasceu no bairro da Sacramenta, em Belém. Seu interesse pela música surgiu ainda criança, porém começou a fazer a produzir mais profissionalmente no ano de 2013.

Além da mix tape “Futurist”, Salestar já lançou os singles “Drip do Papão”, “Califórnia”, “Miss you”, “Só me ligar” e “Playsse gold”, todas inspiradas no trap norte-americano.