Os Amantes levam 'ghosting' e falam sobre decepções em single com videoclipe 'Bye'

Os Amantes estão de volta com mais um lançamento que tem como protagonista uma visão egoísta e egocêntrica do amor. Com o sarcasmo e a controvérsia habitual, a banda formada por Jaloo e Strobo lança a nova música “Bye!” no dia 27 de maio com videoclipe dirigido pelo próprio Jaloo. A música antecipa “Os Amantes” (Natura Musical), álbum completo do projeto que vem a público no próximo dia 10 de junho.

A inspiração para “Bye!” é um termo muito famoso na internet: o “ghosting”. Já aconteceu com muita gente - você começa um tipo de relação e tudo parece ir bem quando, de repente... silêncio. Uma das pessoas desaparece sem dar explicações, cortando a comunicação da noite para o dia. A palavra é derivada de ghost (fantasma) e ganhou muita popularidade nos últimos anos.

“Isso é a cara do eu-lírico dos Amantes, essa ‘persona’ que pensa só nela mesma. A maioria das músicas de amor são extremamente egoístas, é sempre do ponto de vista de alguém que só quer o seu bem acima de tudo, de querer ter uma comunicação com a pessoa mesmo tendo sofrido ghosting dela. Acho divertido trazer isso pra banda (risos)”, conta Jaloo.

Com um viés rock mais simplista e menos eletrônico, diferente de outros momentos do disco, "Bye!" também mostra uma das múltiplas facetas que o som do grupo é capaz de assumir nas composições de Jaloo (voz), Léo Chermont (guitarra) e Arthur Kunz (programação e bateria). A simplicidade dá um toque inspirador nessa faixa do disco, como explica o cantor.

“É incrível quanta coisa a gente consegue fazer com poucas ferramentas. Fica uma lição, faz lembrar de uma época já antiga, em que os videogames não tinham tanta capacidade de processamento: trilhas sonoras icônicas de jogos marcantes como ‘Final Fantasy’, por exemplo, foram feitas por maestros que trabalhavam sem muito recurso - o que estimulava eles criativamente. A simplicidade de ‘Bye!’ tem essa energia”, diz Jaloo.

O guitarrista Leo Chermont comenta que o projeto Os Amantes é sobre diferentes momentos de um processo amoroso pelo qual todo mundo já passou. “O disco fala sobre várias fases e ‘caras’ do amor. Sexo, paixão, envolvimento profundo… as etapas todas. A desilusão faz parte disso também, seja pelo ghosting ou não. É o sentimento que deu um ‘rosto’ pro nosso personagem rock dentro desse disco”, observa.

Videoclipe

O baterista Arthur Kunz conta que gravar o clipe foi um desafio. “Tivemos que ‘tocar’ a música duas vezes mais rápido pro Jaloo aplicar o slow motion nas imagens, acertar as entradas e trazer a violência da música pro vídeo, empregar essa raiva de estar sendo abandonado por alguém que tá praticando o “ghosting” com a pessoa. É legal ver que o sentimento da música tá 100% no clipe e também foi muito legal fazer o cosplay de roqueiro nele”, revela.

Para o Jaloo, o resultado foi surpreendente. “Tem muita história legal dessa gravação, umas questões com sangue falso que não saía de jeito nenhum (risos), uns takes feitos na emoção… mas deu tudo certo. Era pra ser! Eu sou um fã descarado de take único, eles têm uma magia do agora, do presente neles. Tem uma magia forte nisso”, diz o cantor, que também é diretor do clipe de “Bye!” e de outros clipes da própria carreira solo - como “Baby, “Goodbye” e “Last Dance”. O castanhalense ainda dirigiu, roteirizou e filmou o clipe de “Valente”, da cantora MC Tha.