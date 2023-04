Orquestra Sinfônica Carlos Gomes abre temporada de concertos na Igreja Santo Alexandre

A Orquestra Sinfônica Carlos Gomes (OSCG) abre a temporada 2023 com o Concerto de Abertura nesta terça-feira, 11, na Igreja de Santo Alexandre, às 19h. Criado em 2022 como projeto de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes, a OCSG reúne alunos, ex-alunos, professores e técnicos do órgão. O concerto terá a regência do professor Pedro messias e receberá o solista professor Ayron Yves Barata, de flauta transversal. A entrada é franca.

“A expectativa é que ocorra uma boa troca com a plateia. Que ela esteja disponível para compartilhar conosco esse momento, que, para nós, é de muita alegria. Será o primeiro concerto da temporada, o primeiro na nossa ‘casa’ nova, a OSCG vai se apresentar primordialmente na igreja de Santo Alexandre esse ano”, disse o maestro. “A orquestra completou um ano de existência agora em 2023, tudo indica que será um concerto com uma energia maravilhosa”, acrescenta.

O programa do concerto vai trazer a ‘Abertura Nabucodonosor’, do italiano Giuseppe Verdi (1813-1901); o ‘Concerto para Flauta e Orquestra’, do alemão Carl Reinecke (1824-1910) com o solo de Ayron Yves Barata; e a Sinfonia n° 88, do austríaco Joseph Haydn (1732-1809).

“São três concertos emblemáticos do repertório da música clássica, que vai do Haydn até o romantismo de Verdi. São três obras de grande porte voltas para orquestra sinfônica”, descreve a coordenadora de pesquisa e extensão do instituto, Thaís Cybelle Araújo.

Solista

Ayron Yves é professor titular da Flauta Transversal do Instituto Carlos Gomes, onde realiza atividades de ensino e extensão e integra grupos camerísticos como Trio In Dharma e Terzetto Timbres. Graduado em Licenciatura Plena em Música pela UEPA, com especialização em Metodologia do Ensino das Artes Uniinter e mestre em Práticas Interpretativas de Flauta Transversal pela UFRS, Ayron Yves integrou a orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, com a qual tocou em óperas.

Entre as premiações que recebeu, ficou em 2º lugar no concurso Giovani Solisti, de Milão, na Itália, em 2016; e em 1º lugar na categoria Avançado e 2º lugar na categoria Música de Câmara no concurso Dóris Azevedo, do Instituto Carlos Gomes, em 2017.

Projeto de extensão

A Orquestra Sinfônica Carlos Gomes é formada por 39 músicos, sob a regência do maestro Pedro Messias, que é professor do bacharelado e do curso técnico em Regência do instituto.

“O mais interessante da orquestra é o intercâmbio entre músicos de diversos níveis de aprendizado, incluindo alunos do técnico e do bacharelado com professores e técnicos. Este ano, abrimos chamada para ex-alunos e ex-professores que quisessem participar”, conta a coordenadora. “A orquestra oferece um grande aprendizado e vivência que agrega muito na formação profissional, além de ser espaço artístico de desenvolvimento de habilidades musicais e que oferece concertos mensais à comunidade”, acrescenta.

Segundo ela, houveram tentativas anteriores de criar a orquestra sinfônica do Carlos Gomes (1836-1896), inclusive, pelo próprio maestro Carlos Gomes e pelo maestro Ettore Bosio (1892-1936), que resultaram em estruturas menores como cameratas, sinfonietas e orquestras de cordas.

Agende-se:

Concerto Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

Dia: Terça-feira, 11

Hora: 19h

Local: Igreja de Santo Alexandre (Praça Frei Caetano Brandão, s/n)

Gratuito