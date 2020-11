Ópera 'O Guarani' ganha versão virtual nos 150 anos da estreia do clássico de Carlos Gomes; Assista

O maestro Abel Rocha vem dando seguidas lições de como conduzir uma orquestra - ele é titular da Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) - durante uma pandemia que nos imobilizou a todos e simplesmente interrompeu a vida musical convencional desde março passado.

Depois de dois projetos certeiros para os tempos atuais - Microestreias da Quarentena, no primeiro semestre deste ano, e Trilogia Trancafiada, em agosto -, ele fecha virtuosamente 2020 com Guarani, comemorando os 150 anos da estreia da ópera de Carlos Gomes no Teatro alla Scala de Milão.

Em 7 minutos e 37 segundos, montou-se uma micro-ópera em torno dela. Um locutor narra a história baseada no romance de José de Alencar. Curtos trechos de árias e duetos famosos localizam os momentos-chave da ópera, com a participação da soprano Rosana Lamosa, do tenor Paulo Mandarino, do barítono Leonardo Neiva e dos baixos Saulo Javan e Anderson Barbosa.

A ideia tem um viés didático, mas não se esgota no objetivo pedagógico. Os que não a conhecem vão ficar curiosos em assisti-la na íntegra. E os que a conhecem vão se encantar com o modo como a direção musical de Abel Rocha e a concepção visual de Luísa Almeida constroem uma narrativa divertida e deliciosa.

Os três projetos já estão disponíveis no YouTube. Ou seja, no palco que hoje de fato acolhe a vida musical e artística brasileira enquanto perdurar esta situação. Não adianta replicar situações de concerto com pouquíssimo ou nenhum público. Aliás, não só a vida musical brasileira, mas do planeta.