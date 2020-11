Omara Portuondo, diva do Buena Vista Social Club, completa 90 anos

HAVANA - Conhecida como a "diva do Buena Vista Social Club", a lenda da música cubana Omara Portuondo disse que se sente muito jovem ao festejar os 90 anos em Havana rodeada de familiares e amigos.

Portuondo fez aniversário na quinta-feira e festejou em uma comemoração íntima que prestou homenagem à longa trajetória de uma cantora que tem 30 discos solo, incluindo "Gracias", com o qual ganhou um Grammy Latino na categoria de música tropical em 2009.

"Sinto-me muito jovem, não me sinto com 90 nem 60, nem 15, não sei, não me importa a idade, sempre fui assim, não me dou conta, vivo com o tempo, adoro isso, viver", disse Portuondo depois de soprar várias velinhas em um bolo.

Junto com outros artistas cubanos, ela liderou o projeto cultural "Buena Vista Social Club", que se transformou no primeiro grupo de Cuba a se apresentar na Casa Branca em mais de meio século -- um reflexo do degelo das relações entre Washington e Havana em outubro de 2015, durante o governo do ex-presidente dos EUA Barack Obama.

Sentada em uma poltrona de uma casa de família na periferia de Havana, Omara recebeu felicitações e presentes dos convidados e se levantou para participar do coro do "Parabéns a Você".

As comemorações de seu aniversário começaram recentemente com um show virtual com artistas cubanos, como a cantora Haydee Milanés e a orquestra Failde. "Veja, não tive que deixar de fazer isto ou aquilo por doença nenhuma. Fiquei sã, saborosa e cubana", disse ela à Reuters.