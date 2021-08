Olivia Rodrigo lança videoclipe de 'Brutal'

Olivia Rodrigo lançou nesta segunda-feira (23) de surpresa o mais novo videclipe. A cantora utilizou diferentes referências para o clipe "Brutal" indo desde um personagem de videogame até âncora de telejornal. Ela também retomou a imagem da adolescente incompreendida.

O clipe é dirigido por Petra Collins, responsável pelo vídeo do hit "Good 4 U" da cantora. "Brutal" conta ainda com a participação do ator Nico Haraga (Fora de Série, Moxie).

A canção é mais uma retirada do álbum de estreia de Olivia "Sour", lançado em maio e com diversos sucessos como "Drivers License", "Deja Vu" e "Good 4 U".