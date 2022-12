Nosso Tom comemora 23 anos de carreira com show neste sábado

Hoje (10), o Nosso Tom comemora 23 anos de carreira. Júlio Cezar, Jed, Maurinho e Marquinho construíram uma trajetória marcada de canções autorais e trazem a festa temática ‘Amar Você’, para dividir essa comemoração com o público. O evento será no Açaí Biruta, a partir das 16h.

“A gente espera chegar essa comemoração para fazer um show autoral. É incrível como todas as nossas canções que tocamos nessa apresentação, conseguimos ter o nosso público nos acompanhando, todo mundo cantando mesmo. Com certeza isso é um presente”, conta Júlio Cezar, vocalista do grupo.

Quando perguntados quanto tempo de show, Jed, baterista do Nosso Tom é taxativo: “no mínimo 2h30. Para este show não temos como prever o tempo, como o público sempre espera pelo ‘Amar Você’, porque é um momento de entregar, acaba rolando uma emoção a mais, a gente se empolga e quando percebemos estamos há horas no palco”.

O show comemora ainda uma série de projetos tirados do papel este ano, como gravação de videoclipe, EP, show no Theatro da Paz com transmissão ao vivo e um projeto audiovisual da roda de samba mensal do grupo. “Conseguimos após a pandemia fazer vários trabalhos exclusivos e autorais, a gente deseja fazer isso há um tempo, mas ocorreu tudo da forma mais tranquila possível, e claro, com muita dedicação. Além dos projetos já conhecidos do público, vem mais coisa por ai”, avisou Maurinho, que toca pandeiro no Nosso Tom.

O “Amar Você” é o show mais especial do grupo, que ocorre apenas uma vez por ano, mas que arrasta um público fiel e grande. “Eu não tenho nem palavras para falar sobre o ‘Amar Você’, ele é especial! Eu como artista estar em um palco em que eu ouço as pessoas cantando as músicas do Nosso Tom, me trazem uma emoção especial. Por diversas vezes eu me emociono no placo, não sei se o público percebe, mas eu me entrego aos meus sentimentos quando canto”, disse Júlio Cezar.

Papo em Off e I Love Pagode são os convidados para fazer essa festa ficar mais bonita. “O convite veio para ter ao nosso lado uma galera jovem que leva o nome do pagode para o Pará e Brasil”, explica Jed.

Agende-se

23 anos de Nosso Tom

Convidados: Papo em Off e I Love Pagode

Data: hoje, 10

Hora: 16h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém