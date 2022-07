Neste sábado, 9, 16 crianças e adolescentes concorrem no Fecant Comunidade

Um grande público está sendo esperado no concurso de 16 cantores com idades entre 6 e 17 anos, no "Fecant Comunidade", evento do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que acontecerá neste sábado, 9, na Casa da Memória, em Altamira, região do Xingu, com entrada franca. Os jovens selecionados irão concorrer a R$ 23 mil em prêmios. O evento será presencial com transmissão on-line pelo canal do festival no Youtube, a partir das 20h. Ainda, haverá shows de Lucas Lima, o “Príncipe do Brega”, e de Jeff Moraes. A entrada é franca.

Cada candidato selecionado receberá R$ 1 mil, sendo que os três primeiros colocados receberão R$ 6 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar).

“O Fecant não é apenas uma competição, é um lugar de acolhimento”, descreve a idealizadora e coordenadora do festival, Joelma Klaudia. Participam do concurso crianças e adolescentes residentes no município de Altamira e também das comunidades Ressaca e Ilha da Fazenda, no município de Senador José Porfírio, na região da Volta Grande do Xingu.

O acesso do público será condicionado à apresentação da carteira de vacinação com pelo menos duas doses do imunizante contra a Covid-19.

Oficinas

As atividades do festival tiveram início na última quinta-feira, 7, com oficinas de teatro e de canto, ministradas pelo ator e cantor Jeff Moraes e pela cantora Naieme. Na sexta-feira, 8, aconteceu o ensaio geral para as apresentações da noite deste sábado, 9.

Crianças selecionadas participam de oficina de teatro. (Adriano Galvão/ Divulgação)

“As crianças estão cheias de alegria. Adoraram o aprendizado”, conta. “Está tudo muito organizado, preparado com antecedência e carinho. É uma nova emoção a cada contato com essas crianças”, antecipa.

O festival promoverá também oficinas de videomaker nas comunidades da Ilha da Fazenda e Ressaca, no próximo dia 27 de julho.

Confira a lista de selecionados:

Mellyne Lima, 10 anos anos, do bairro Independente I

Akiane, 14 anos, do bairro Água Azul

Andrecia Diciane, 11 anos, do bairro do Uirapuru

Cacá,12 anos, do bairro Jatobá

Dhyemily Oliveira, 15 anos, de Jatobá

Gaby Lourenço, 12 anos, do bairro Ayrton Senna II

Glícia Krauzer, 17 anos, do bairro da Brasília

Hágata, 14 anos, da Brasília

Luiza Silva, 10 anos, do bairro São Joaquim

Maria Vitória, 10 anos, de Água Azul

Nákakôti, 15 anos, da comunidade Ilha da Fazenda

Pietro Felipe, 9 anos, do Independente I

Thaís Ferreira, 12 anos, da Ressaca

Thayfny Levita, 12 anos, do bairro Casa Nova

Saskia Silva, 16 anos, de Brasília

Vivi Juruna, 14 anos, de Água Azul