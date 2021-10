Neste Dia da Música Popular Brasileira, Ecad aponta 'Aquarela do Brasil' no topo das regravações

Neste 17 de outubro é celebrado o Dia da Música Popular Brasileira. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento da compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga, no ano de 1847. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento sobre as músicas brasileiras mais gravadas e constatou que "Aquarela do Brasil" (Ary Barroso) voltou ao topo, com 414 gravações.

A diferença é pouca para o segundo e terceiro colocados: "Garota de Ipanema" (Vinicius de Moraes e Tom Jobim), com 413 gravações, e "Carinhoso" (Pixinguinha e Braguinha) com 411 gravações.

Nesse ranking, Tom Jobim se destaca por fazer parte da autoria de sete entre as 15 primeiras músicas do ranking.

“Asa Branca” (Humberto Teixeira e Gonzagão) aparece em quarto lugar com 357 gravações; “Manhã de carnaval” (Luiz Bonfá e Antônio Maria) em quinto com 292 gravações; "Eu sei que vou te amar" (Vinicius de Moraes e Tom Jobim) em sexto com 267; "Corcovado" (Tom Jobim) em sétimo com 252; e "Chega de saudade" (Vinicius de Moraes e Tom Jobim) em oitavo com 251,

Na sequência das músicas mais regravadas aparecem "Wave" (Tom Jobim) com 247, "Desafinado" (Newton Mendonca e Tom Jobim" com 237, "As rosas não falam" (Cartola) com 221, "O barquinho" (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli" com 208, "Insensatez" (Vinicius de Moraes e Tom Jobim) com 202, "Eu só quero um xodó" (Dominguinhos e Anastácia) com 195 e "O menino da porteira" (Luizinho e Teddy Vieira) com 193.