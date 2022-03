Natiruts comemora 25 anos de estrada com show em Belém

O Natiruts comemora 25 anos de carreira trazendo a Belém o show do novo álbum “Good Vibration Vol.1”, hoje, sexta-feira, 18, na Assembleia Paraense, às 21h. A noite terá ainda o primeiro show da banda Os Gilsons, formada por filho e netos de Gilberto Gil, na capital paraense.

O vocalista, compositor e fundador da banda brasiliense Alexandre Carlo, em entrevista ao Instagram de OLiberal.com, nesta quinta-feira, 17, destacou: “O Natiruts tem uma história muito particular com Belém, foi uma das primeiras cidades a abraçar o som da banda, no final dos anos 90. Essa relação nunca mais acabou”. Quem também subirá ao palco é o Gilsons, trio de MPB formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, que são filho e netos de Gilberto Gil.

O álbum tem várias participações especiais, como Ziggy Marley, Melim, IZA, Carlinhos Brown e outros. Assista clipes aqui e ouça aqui ou aqui.

Em entrevista à radialista Gisa Smith, Alexandre Carlo recordou shows memoráveis realizados em Belém e celebrou a volta aos palcos atribuindo a flexibilização das regras sanitárias à vacinação contra a Covid-19. “Nessa pandemia, isso (a música) foi muito importante, não só no reggae, mas na cena musical (em geral). No nosso caso, a gente pega muito a coisa (nas letras) da esperança, de continuar, de não desistir. O feedback pra nós foi muito forte nesse sentido, durante a pandemia”, observou.

Alexandre Carlo prometeu que no repertório do show não vai faltar os sucessos da carreira, como “Liberdade pra dentro da cabeça”, “Sorri, sou rei” e “Natiruts Reggae Power”, além de músicas do novo álbum, incluindo as faixas menos conhecidas da banda. “Nossos fãs têm uma característica, de não querer ouvir só as mais famosas, mas o ‘Lado B’ que só os fãs conhecem. Vai ter Lado B também. Será um show de 2 horas”, contou.

“Estamos muito felizes de reencontrar o público novamente. Tem sido muito bacana, emocionante. Acredito que será um show muito emocionante em Belém, feito com muito afinco, amor e muita vontade”, afirmou o cantor. Ele convidou a primeira vocalista da banda, Izabella Rocha, que deixou o Natiruts em 2005, para a turnê do “Good Vibration”.

Trajetória

A discografia do Natiruts é composta de cinco álbuns ao vivo e dez de estúdio, sem contar quatro DVDs e cinco coletâneas com sucessos da carreira. A banda foi fundada em 1996, com o nome de Nativus. Começou a fazer sucesso no circuito universitário e gravou o primeiro CD, com o nome da banda, no Rio de Janeiro, de forma independente. O grupo estourou com as músicas “Liberdade pra dentro da cabeça”, “Deixa o menino jogar” e “Presente de um Beija-Flor”.

Em 1999, a banda foi rebatizada como Natiruts, já tendo contrato com a gravadora EMI e lançou o disco “Povo Brasileiro” com hits como “Eu e ela”, “O carcará e a rosa” e “Meu reggae é roots”. Vieram outros álbuns com vários sucessos, com destaque ao CD e DVD “Acústico no Rio de Janeiro”, indicado ao Grammy Latino em 2013. “O acústico, pra mim, só faz sentido quando você já tem um repertório vasto para escolher uma gama de canções e transformar com novos arranjos. Fizemos um DVD em cima do morro. Ficou maravilhoso”, avaliou Alexandre a O Liberal.

Em 2021, a banda alcançou um raro feito: gravou um feat com Ziggy Marley, filho de Bob Marley, na música “América vibra”. Mas, apesar do Natiruts ter bebido na fonte do reggae de Marley, na origem da banda, Alexandre reconhece que sofreu uma transformação rítmica com o tempo: “A gente foi virando mais brasileiro e vieram ‘Natiruts Reggae Power’ (mais pop), ‘Sorri, sou rei’ com pé no xote e no forró. O reggae virou mais uma referência do que uma obrigação. A gente chegou a um som próprio”, contou Alexandre.