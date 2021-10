Mulher de Mumuzinho reconhece que costuma ver mensagens enviadas ao pagodeiro

A esposa do pagodeiro Mumuzinho, Thainá Fernandes, reconheceu que costuma ler as mensagens que chegam por direct e por Whatsapp para o marido. A loira abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi sincera quando um seguidor perguntou se ela lia as mensagens a Mumuzinho. "Eu já. Eu sempre (risos). E zero problema com isso", admitiu ela nesta sexta-feira.

Thainá ainda contou que pensou em engravidar esse ano. "Mas já passou", disse. O casal ficou um pouco mais de um mês separado e reataram em agosto. Na ocasião, o cantor revelou que chegou a fazer terapia para reconquistar a mulher.