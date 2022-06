Mostra Sarauparauara e recital do Quarteto de Cordas apresentam músicas paraenses

A Escola de Música da Universidade Federal do Pará (Emufpa) apresenta, nesta sexta-feira, 24, a Mostra Sarauparauara e o recital do Quarteto de Cordas, no auditório da instituição, às 18h. Ainda, artesãos construtores de rabecas farão a exposição e a experimentação dos instrumentos bragantinos.

O repertório do sarau, realizado por alunos, professores e músicos convidados, terá músicas de "Morena Penteia o Cabelo", de Mestre Verequete; "Fiz da Vida uma Canção", "Confissão" e "Uirapuru", de Waldemar Henrique; "Retumbão", da tradicional marujada de Bragança; e "Pássaro Viajante", de Mara Lúcia e Ricardo Mazumar.

A Mostra Sarauparauara é um resultante do projeto de extensão homônimo, que promove saraus de música de câmara por alunos e professores, com repertório paraense. O projeto é realizado desde 2015, sendo coordenado pelo professor Celson Gomes em colaboração com o professor Alexandre Contente.

Quarteto

O Quarteto de Cordas da Emufpa é formado pelos violinistas Celson Gomes e Joziely Brito; pelo violista Rodrigo Santana; e pelo violoncelista Cristian Brandão, que são docentes da instituição e participam de projetos de extensão.

O quarteto iniciou as atividades em 2016 e, esta noite vai tocar a canção "Boca Preta", de José Agostinho Fonseca; "Canto para Astor Piazolla", de Altino Pimenta; e "Brincadeira Sonora", de Marcos Quintino Drago.

Agende-se:

Mostra Sarauparauara e recital do Quarteto de Cordas da Emufpa

Dia: sexta-feira, 24

Hora: 18h.

Local: Auditório da Emufpa, na Av. Conselheiro Furtado, 2007, Batista Campos