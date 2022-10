Melanina Carioca volta aos palcos com nova formação; veja o que mudou

Música, alegria, diversão e muito swing fazem parte da história da banda Melanina Carioca que surgiu em 2009 no Vidigal (Rio de Janeiro). Originalmente, o grupo era composto por David dos Santos, Jefferson Brasil (JB), Jonathan Azevedo, Jonathan Haagensen, Luiz Otavio, Marcello Melo, Micael Borges e Roberta Rodrigues, e fez muito sucesso com os hits autorais: “Deixa se envolver”, “Frente pro Mar”, “Aquela Gata” e “Vem Dançar”.

Após outra formação, sete anos do DVD 'Vivendo de amor' e uma parada obrigatória de quase três anos da WFA Eventos, a marca Melanina Carioca apresenta novos intérpretes: Arnaldo Junior (cantor, compositor, produtor e ator), Heverton Castro (cantor, compositor e ator), Juliana Lopes (cantora, coralista, dubladora e atriz), Rafaela Rodrigues (cantora e atriz) e Simone Brown (atriz, cantora e compositora) que dão nova roupagem aos sucessos antigos da banda e trazem novas músicas para o repertório atual.

Marcando a estreia dessa nova fase, dia 13 de outubro será lançada a música “Chá de Sumiço”. O single, que já está tocando nas rádios de todo o Brasil, estará disponível em todas as plataformas digitais, incluindo o audiovisual no YouTube com show da banda. O vídeo faz parte do DVD Melanina Sunset, que contará com singles inéditos, hits consagrados e participações especiais de grandes artistas do mercado como: Rodriguinho, MC Dread, Jammil e Uma Noites, Andressa Hayalla, entre outros. Uma mistura de ritmo e muita irreverência, marca já consagrada do Melanina Carioca.