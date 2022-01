Mega Príncipe Negro agita multidão em festival na Índia; assista

O tecnomelody paraense invadiu o festival Cosmic Spirit III, festival indiano realizado no estado de Goa, oeste da Índia. A música que agitou a multidão foi o hino do Mega Príncipe Negro. Chama a atenção o efeito visual super colorido da aparelhagem.

A organização do evento postou o vídeo no perfil do Instagram e legendou em inglês.

"Cosmic Spirit III Esse foi o melhor evento para encerrar o ano! Que explosão! Obrigado a todos por fazerem isso acontecer. Que bom que fiz parte disso!"

O DJ responsável por levar o tecnobrega para a Índia foi Necropsycho. Ele também compartilhou um vídeo da apresentação e falou sobre a experiência.

“Levando um pouco da nossa cultura brasileira, onde até o próprio brasileiro se perde em entender o que está acontecendo”, escreveu.