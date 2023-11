McFly anuncia shows no Brasil com a turnê 'Power to Play' em 2024; veja os valores

Atendendo a pedidos dos fãs, o McFly anunciou o retorno ao Brasil em 2024. Dois anos após se apresentar no país, a banda inglesa confirmou, até o momento, dois shows para o próximo ano: um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, com a turnê mundial “Power to Play”.

A banda famosa no início dos anos 2000 com o último álbum, que também dá nome à turnê. "Power to Play" conta "Broken By You", uma faixa produzida com a banda brasileira Fresno, cantada em português e inglês.

Em São Paulo, a apresentação do grupo acontecerá no Espaço Unimed, no dia 2 de maio. Já no dia 5 do mesmo mês, o grupo fará show no Qualistage, no Rio de Janeiro. Os ingressos serão vendidos a partir da próxima segunda-feira (30), a partir das 10 horas, no site do Livepass. Confira os valores:

2 de maio - SP

Pista Premium – R$680,00;

Pista Premium meia-entrada – R$340,00;

Pista– R$380,00;

Pista meia-entrada – R$190,00;

Mezanino – R$800,00;

Mezanino meia-entrada – R$400,00;

Camarote A/B – R$920,00;

Camarote A/B meia-entrada – R$460,00.

5 de maio - RJ

Pista Premium – R$650,00;

Pista Premium meia-entrada – R$325,00;

Pista – R$390,00;

Pista meia-entrada – R$195,00;

Poltrona – R$350,00;

Poltrona meia-entrada – R$175,00;

Camarote A – R$690,00;

Camarote A meia-entrada – R$345,00;

Camarote B – R$660,00;

Camarote B meia-entrada – R$330,00;

Camarote C – R$610,00;

Camarote C meia-entrada – R$305,00.

McFly no Brasil

A última vez em que os artistas tiveram no país foi em maio de 2022, cumprindo agenda em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP) e Rio de Janeiro (RJ), além do show extra feito em São Paulo (SP).

As apresentações do grupo formado por Tom Fletcher (vocais e guitarra), Danny Jones (vocais e guitarra), Dougie Poynter (baixo) e Harry Judd (bateria) estavam previstas para 2020, mas precisaram ser remarcadas por conta da covid-19.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)