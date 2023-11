Baterista do Red Hot Chili Peppers, toca Legião Urbana em bar do Rio de Janeiro

O baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, surpreendeu os fãs que estavam em um bar de Ipanema, no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira, 2. Durante alguns minutos, ele tocou ao lado de um músico brasileiro, incluindo canções do Legião Urbana.

O músico que ganhou a brilhante oportunidade de tocar ao lado do baterista mundialmente conhecido é Rafael Soares, que estava se apresentando no bar. Rafael conta que Chad se aproximou do palco quando o show começou. O músico brasileiro, então, resolveu fazer um convite para o baterista norte-americano.

Segundo Rafael, "me senti nas nuvens! Não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Estou em êxtase até agora. Vou levar isso como uma experiência para o resto da vida. Vai ficar marcado para sempre", contou.

Turnê pelo Brasil

O Red Hot Chili Peppers se apresenta no Rio de Janeiro no sábado, 4, no Engenhão. A banda também vai passar por Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre nas próximas semanas. Confira as datas:

04/11: Rio de Janeiro, Engenhão;

07/11: Brasília, Estádio Mané Garrincha;

10/11: São Paulo, Estádio do Morumbi;

13/11: Curitiba, Estádio Couto Pereira;

16/11: Porto Alegre, Arena do Grêmio.