Matheus Fernandes faz show de graça em Belém

Hoje, 03, o cantor Matheus Fernandes faz show gratuito a partir das 19h, no Portal da Amazônia, em Belém. Através do projeto Vivo Música, da Vivo, o cantor cearense vai se unir a Orquestra Filarmônica MultiArte da Amazônia (Orquestra FILMA).

“Desde que toquei a primeira vez no Pará, me identifiquei com o público! Sempre me receberam muito bem e devo muito aos paraenses na minha carreira”. Além disso, sinaliza: “Estou muito curioso também para ver como será tocar com essa orquestra pela primeira vez. Será uma novidade incrível e uma experiência única e inesquecível, tenho certeza!”, conta o cantor.

Com mais de 800 milhões de visualizações em seu canal no Youtube, Matheus Fernandes já tem mais de 50 composições. No repertório, seus sucessos solos e os feats, como “Balanço da Rede”, com Xand Avião, e “Coração Cachorro”, com Ávine Vinny.

Este ano, ele gravou o DVD “MF no Rio”, que contou com algumas participações, incluindo da cantora Manu Bahtidão. A canção “Agora É Oi BB”, já está disponível nas plataformas de música.

“Existem uma série de critérios a serem analisados na hora de escolher um feat. A música, o artista e o momento da carreira, por exemplo. Eu como compositor e cantor, me sinto muito honrado em dividir canções de sucesso em todas as paradas com grandes nomes da música. O mais recente feat inclusive é com a Manu Batidão, que está indo muito bem”, pontua.

A cantora marcou mais uma vez a relação de Matheus com o Pará, ela conta sobre o afeto que tem com essa terra: “Minha relação é de muito carinho e gratidão com esse Estado e povo maravilhoso. Que sempre me acolheu em todos os momentos de carreira”.

“Sempre é um prazer enorme tocar em Belém, tenho um carinho super especial pela cidade e acima de tudo com o povo paraense. Me sinto em casa. As expectativas são de entregar pra esse povo um show inédito e inesquecível, como a gente sabe fazer”, acrescenta.

A Orquestra FILMA tem regência da orquestra e da maestra Cibelle J. Donza, e o regente convidado para a apresentação junto a Matheus Fernandes é o maestro Renato Misiuk.

A abertura do evento fica por conta do projeto Farofa Black in Favela, que vai apresentar uma mistura de black music aos ritmos da Amazônia. Na apresentação, jovens de 8 a 24 anos liderados pelo cantor, compositor e multiinstrumentista Renato Rosas, mostram o seu talento para o público.

Agende-se

Vivo Música apresenta Orquestra FILMA e Matheus Fernandes

Data: hoje, 03

Local: Portal da Amazônia, Orla de Belém

Hora: 19h

Entrada gratuita