Math Goat anuncia single 'Tênis Caro' com videoclipe em NFT

O tênis mais caro da loja vai poder ter vários donos se depender do lançamento de Math Goat. O rapper paraense apresenta no próximo dia 17 o seu mais novo single, “Tênis Caro”, que chega com uma estratégia de lançamento tecnológica: a venda em NFT.

Os entusiastas da blockchain já podem dar seus lances em uma arte exclusiva do single, disponível por 1,5 ETH na plataforma OpenSea. O NFT é de uma arte produzida para a divulgação do novo clipe, desenvolvida pelo diretor de arte Marck.

Mas a conexão de “Tênis Caro” com o NFT não para por aí. Math explica que, depois do lançamento nas plataformas digitais, uma versão exclusiva do videoclipe estará disponível para compra também na OpenSea, assim como uma série de outras artes ligadas ao single.

A versão exclusiva do clipe poderá ser comprada por, no máximo, 100 pessoas. Cada uma delas leva junto um número para participar de um sorteio, que vale o tênis exclusivo do videoclipe (inspirado no Nike Air Jordan) e uma bicicleta BMX.

Na música, Math traz uma história de conexão com a própria infância, quando fala sobre o sonho de ter “aquele tênis da vitrine”.

“Faz referência a infância daquele moleque de periferia que queria ter aquele tênis que estava na vitrine, e que não tinha condições de comprar. Via aquele tênis no pé do amiguinho ali, não olhava com inveja, olhava querendo ter também, mas não podia, não tinha aquela condição”, explica o rapper.

“Então o ‘Tênis Caro vem daí, de um garoto que queria ter esse tênis e não tinha poder aquisitivo naquele tempo que ele era moleque. Mas ele cresceu, começou a trabalhar, no caso eu, né? Viver de rap, e hoje eu posso comprar aquele tênis que eu queria ter. É essa a motivação do clipe e da ideia da música”, completa.

O videoclipe de “Tênis Caro” traz ainda uma estética que se relaciona com outro sucesso da cultura pop, o jogo “GTA”. Essa estética inspira também as artes, como as disponíveis em NFT.

Math Goat é conhecido pelos clipes bem produzidos. Ele, que também trabalha com audiovisual, tem atualmente mais de 6 mil inscritos em seu canal do YouTube. Seu videoclipe mais recente, “Made In Norte”, lançado em fevereiro deste ano, acumula mais de 10 mil visualizações