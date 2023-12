Marujos Pataxó lança álbum com samba indígena; confira

O grupo Marujos Pataxó lança álbum com samba indígena por meio do edital Natura Musical. Com produção musical de Lenis Rino, direção técnica de Tejo Damasceno e masterização de Fernando Sanches, “A Força dos Encantados” traz as tradições percussivas e rítmicas do samba preservado na Aldeia Mãe Barra Velha, no território Pataxó. Confira aqui.

Fé e cultura são expressos pelos pataxós no samba indígena, que é considerado um ritual sagrado. As músicas relatam a natureza e a vida no campo, com originalidade e ultrapassando as gerações. O álbum é lançado pelos selos ybmusic e Sala da Toscaria - fenômeno histórico.

O projeto objetiva o reconhecimento da influência indígena no samba brasileiro. O ato é, muitas vezes, negado, assim como a validação da contribuição de demais povos originários na cultura do Brasil.

Com a música e arte, o álbum visa melhorias na qualidade de vida da Aldeia, já que resulta em geração de emprego e renda. A preservação da cultura tradicional Pataxó é, também, um dos benefícios da obra.

A equipe atuante em “A Força dos Encantados” já trabalhou com renomados artistas brasileiros. Lenis Rino, por exemplo, já atuou com Fernanda Takai e Palavra Cantada. Por sua vez, Tejo Damasceno esteve em obras dos rappers Sabotage e BNegão. Crioulo e Baianasystem fazem parte do histórico de Fernando Sanches.

Além do álbum, o projeto receberá um documentário sobre a história do grupo, do gênero musical e do povo Pataxó, um clipe e um remix assinados pelo Tropkillaz.

O território da Aldeia Mãe Barra Velha foi o primeiro aldeamento do Brasil, com 523 anos de existência. O local, que conta com o Parque Nacional do Monte Pascoal, fica próximo ao espaço onde a primeira invasão estrangeira, em 1500, começou. Em 1951, após um massacre, o povo Pataxó dispersou-se para outros lugares do Brasil.

A marujada indígena compartilha memória, luta e cultura ancestral de maneira sustentável e global, com valorização das raízes na aldeia.

O edital Natura Musical é realizado por meio da lei estadual de incentivo à cultura da Bahia, a FazCultura, com apoio de Casa do Hip-Hop, Cronista do Morro, Festival Pagode por Elas, Os Tincoãs e Ventura Profana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)