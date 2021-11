Martinho da Vila é homenageado no Grammy Latino

Martinho da Vila recebeu o Prêmio à Excelência Musical 2021 concedido pelo Grammy Latino por sua contribuição à música, durante a cerimônia em Las Vegas, na quarta-feira, 17. O cantor, compositor e poeta concorre na premiação na categoria Melhor Álbum de Samba e Pagode por “Rio: só vendo a vista”.

E, nesta quinta, 18, o artista lança pela Sony Music “Semba Africano”, um medley de “Muadiakime/ Semba dos Ancestrais” que foi gravada em duo com Alegria, filha caçula de Martinho.

Ouça aqui.

Essa é a quarta faixa divulgada do novo álbum do artista, “Mistura homogênea”, que será lançado na íntegra em fevereiro. Aliás, no Carnaval, Martinho da Vila será enredo da escola de samba Unidos de Vila Isabel.