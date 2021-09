Marília Mendonça e Maiara & Maraisa lançam 'Motel Afrodite'

Marília Mendonça e Maiara & Maraisa lançam três músicas seguidas, uma por dia, a partir de hoje no YouTube e nas plataformas de streaming. A primeira delas, "Motel Afrodite", já está disponível.

Nesta quarta-feira (22) será a vez de "Não Sei O Que Lá" e na quinta-feira (23), "Todo Mundo Menos Você" fecha o primeiro EP de ‘Patroas 35%’. Desta vez, as Patroas querem desmistificar vários sentimentos ou formas de agir e pensar que são impostas às mulheres. A série de lançamentos termina no dia 14 de outubro para completar as nove faixas do álbum.

"Motel Afrodite", traz a vivência de uma saudade plena de forma madura e solitária, sem implorar pela volta ou pela presença de alguém. Revisitar o lugar onde se viveu um amor intenso e livre, acompanhada de si mesma e de suas melhores lembranças. Mergulhar num sentimento até que ele acabe dentro de você.

"Motel Afrodite" representa este poço cheio de lembranças, é neste mesmo lugar que a força para seguir vai surgir.