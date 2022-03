Mari Fernandez e Paula Fernandes unem forró e sertanejo em 'Ainda Não Tô Pronta'

A sofrência volta a tomar conta com “Ainda Não Tô Pronta”, parceria inédita da cantora fenômeno do piseiro Mari Fernandez e de um dos maiores nomes femininos do sertanejo Paula Fernandes, que chegou na madrugada desta terça-feira (08). O lançamento, une duas vozes marcantes numa letra apaixonada, que chega especialmente no Dia da Mulher.

A música estreia acompanhada de vídeo oficial, marcando mais uma amostra do projeto de sucesso da Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music.

“Gravar com a Paula para mim foi algo sensacional e a realização de mais um sonho. Com tão pouco tempo de carreira, gravar com uma artista como ela, que é um ícone na música brasileira, eu nunca imaginei isso. Só na Casa Filtr, mesmo. De primeira mão para a galera, essa mistura do sertanejo com o piseiro! Eu sempre admirei muito a Paula e me emocionei muito dividindo o palco com ela. Então, aguardem porque esse feat é para lascar o coração!” celebra Mari Fernandez.

“Quando eu ouvi a música, que tem uma pegada mais do sertanejo rústico, fiquei imaginando como seria cantar com a Mari que é do piseiro. Esse é o grande barato da Casa Filtr. É misturar aquilo que aparentemente ´não se parece´, com o artista, mas ele ali traz sua personalidade e fica muito bacana”, afirma Paula.

Composta por Virgilio Franco e Higor Netto, a canção fala sobre uma mulher que terminou o relacionamento e ainda não está preparada para ver o ex seguindo a vida: “Ainda não tô pronta pra encarar ele com outra / seja ao vivo, por foto ou ouvindo de outra pessoa / Ainda não tô pronta pra encarar ele com outra / Deus me livre outra língua provando o sabor da sua boca”, diz o refrão.