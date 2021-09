Márcia Fellipe lança 'Amor Calado' com Raí Saia Rodada

A forrozeira Márcia Fellipe acaba de lançar o novo single, "Amor Calado", com a participação de Raí Saia Rodada, nos aplicativos de música e no canal oficial dela no YouTube.

A letra da música fala sobre amores virtuais, que, quando passam para a vida real, muitas vezes são frios. "Olha, muita gente vai se identificar com a música. 'Amor Calado' tá incrível! E com certeza acertamos em cheio com a parceria do meu amigo Raí Saia Rodada. Essa música vai rodar demais. A turma vai adorar!", declara Márcia.

"Muito feliz com mais um trabalho realizado com a Márcia Fellipe. A Marcinha dispensa comentários. Dona de uma voz única. Podem esperar que a música vai dar o que falar. Com certeza a galera vai curtir muito o single", destaca Raí.

O clipe foi gravado em Fortaleza, com os dois artistas dividindo o palco em um cenário de show super produzido com plateia sentada. A direção foi de Dayvisson Stainy e David Stainy, da Stainy Filmes.