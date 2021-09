Márcia Fellipe e Rod Bala lançam o videoclipe 'Eu Vou Te Amar'

Márcia Fellipe e Rod Bala lançaram o videoclipe da canção "Eu Vou Te Amar", no YouTube. As gravações foram realizadas Maranguape, no Ceará, pela Israel Filmes. Rod Bala comandou o beat durante as filmagens. Os bailarinos da Sense Company participaram do clipe com uma coreografia especial.

"Adorei fazer o clipe. Gostei muito de dançar com a turma do Sense Company, eles arrasam! O clima no set estava incrível. Com certeza a turma vai adorar porque ficou bem dançante. A cara do Tiktok", comemorou Márcia.

Alguns internautas dessa rede social já postaram vídeos cantando e dançando o refrão da música: "Não quero te ver/ Não quero te ouvir/ Não vou discutir e nem brigar/ Mas se tirar a roupa eu vou te amar/ Mas se tirar a roupa eu vou te amar"