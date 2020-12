Marcelo Mais lança primeiro clipe 'Virei Canoa'

Com 4 anos de carreira solo, o cantor Marcelo Mais lança o primeiro clipe de música autoral. O clipe de "Virei canoa" foi divulgado com exclusividade para o portal OLIBERAL.COM e traz em ritmo de brega dançante a história de um homem que se apaixona perdidamente por uma mulher, muda o estilo de vida e cai na boca do povo com apelido de "canoa". O vídeo estará disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 14, no Facebook, Instagram e Youtube.

Na giria paraense 'canoa' é um homem ou mulher que muda a sua vida e seu comportamento para o companheiro (a). A pessoa 'canoa' chega a se afastar de amigos, festas e outras diversões para ficar sempre ao lado da namorada (o).

"É uma música com uma linguagem atual e que lembra minha relação com minha esposa ja fazemos tudo juntos. Por isso nos identificamos com a autoria", conta Marcelo Mais. Tanto é que a esposa de Marcelo, Gheizy Santos, é o par romântico dele no clipe.

A música interpretada pelo Cantor Marcelo Mais, tem como compositor Claudomar Brasil, que apresentou a música para banda afirmando aos risos que seria a sua história com a esposa. Dessa forma foi gravado o clipe, em uma atuação do casal narrando a história da música em locais turísticos da capital paraense como praça da República e praça Batista Campos.