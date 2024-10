Malu Guedelha lança single ‘Canção de um olhar pra se morar’

A cantora paraense Malu Guedelha lança nesta quarta-feira (23), o single autoral “Canção de um olhar pra se morar”. Explorando a sonoridade do bolero, um dos gêneros influentes para a jovem artista, a música retrata de forma fiel toda a autenticidade e ineditismo da cantora.

“Canção de um olhar pra se morar” já está disponível nas plataformas de música.

“É um single independente, então para poder acontecer eu contei com muitos amigos e amigas especiais, que acreditaram na música e me ajudaram a fazer ela soar. Por exemplo, é a primeira vez que tenho a experiência de uma preparação e direção vocal em algum trabalho meu, contei com a parceria da minha amiga, também cantora e compositora, Lorena Monteiro”, explica.

A canção é sobre uma paixão vivida pela artista e dá continuidade a ideia de seu álbum de estreia, chamado Fagulha. O projeto lançado em 2023, reúne músicas que falam sobre afetos e relacionamentos amorosos.

De acordo com a artista, “Canção de um olhar pra se morar” é quase como se fosse uma “faixa perdida” do disco, já que não faz parte do projeto, mas é como se fosse um plus. Como ela disse, Malu artista experimentou uma produção diferente, com a gravação dos instrumentos sendo captada em estilo “ao vivo” no estúdio.

“O álbum que lancei ano passado, tem dez faixas, mas como disse, esse single é algo à parte, mas combina e se conecta muito com as músicas do disco. Por isso gosto de pensar que é uma música ‘perdida’ do Fagulha”, explica.

Com percussão e sintetizadores, o single tem produção musical conjunta de Malu e Marcos Sarrazin (Dona Onete). Ele foi gravado, mixado e masterizado por Armando Mendonça no Estúdio Casa e conta com Composição, Voz e Coros de Malu Guedelha; Percussões de Lôba Rodrigues; Bateria e Percussões de Isma Rodrigues; Baixo de Rafaela Lobato; Violão de Pedro Imbiriba e Teclados e Sintetizadores de Marcos Sarrazin.

“Essa música significa muitas coisas para mim, poder saber que tenho com quem contar, que tem gente botando fé no meu trampo, isso é especial demais. Particularmente eu a acho bastante envolvente, acho que pode tocar bem no coração das pessoas, assim espero (risos)”, pontua a artista.

Malu é compositora, cantora, atriz e poeta. Ela atua desde os 10 anos como artista, quando passou a acompanhar o seu pai Yuri Guedelha, nos shows. Em 2015 passou a integrar o grupo autoral de indie rock “O Cinza”. Recentemente, ela já realizou trabalhos com Raidol e Pelé do Manifesto.

Agora, Malu Guedelha está focada na sua nova fase solo.