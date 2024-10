Lulu Santos se apresenta neste sábado (19/10) em Belém

Neste sábado (19), o cantor Lulu Santos retorna à Belém com a turnê Barítono, no Hangar Centro de Convenções. O evento começa às 21h, com apresentação do DJ Edu Couto.

Burítono ganhou o mundo na comemoração de 70 anos de idade de Lulu Santos, em 2023. A primeira apresentação do projeto teve transmissão do Globoplay e Multishow. Com a turnê o artista já percorreu diversas capitais do Brasil e algumas cidades do exterior. No ano passado, ele já esteve em Belém.

“Começamos em junho de 2023 pelos EUA e até então fizemos 86 shows, é o projeto mais bem sucedido dos últimos tempos”, relembra o cantor.

Lulu Santos soma mais de 4 décadas de estrada na música brasileira, e para o show, ele passeia pela sua discografia, tocando desde os hits que o deixaram marcado na história da arte. Integram a setlist, estão: “Esse Brilho em Seu Olhar”, “Tão Bem”, “Lei da Selva”, “Adivinha o quê”, “Tempos Modernos”, “Como Uma Onda”, “Certas Coisas”, “De repente Califórnia”, “Um Certo Alguém”, “Tudo Azul” e diversas outras.

As canções agradam o mais variado público, que também estarão presentes no show de hoje. Lulu destaca o entusiasmo de voltar à Belém para curtir as delícias locais: “A oportunidade de estar de volta na cidade de que tanto gosto, receber o carinho das pessoas e tomar um tacacá, claro!”.

O nome Barítono pode soar estranho, mas como toda a complexidade e a leveza que envolve as composições e interpretações do artista, fazem um grande sentido. O nome faz referência a voz masculina intermediária, que se encontra entre as extensões vocais de baixo e tenor, trata-se de uma voz mais grave e aveludada que a dos tenores, porém quase nunca conta com a mesma agilidade.

“Admiti tardiamente várias coisas importantes sobre mim, entre elas o fato de ser um Barítono, cantor de tessitura vocal grave. Desde que ‘assumi’ essa condição, como costuma acontecer com essas coisas, facilitou enormemente minha vida e arte. O primeiro passo foi em 2000 quando gravei e lancei o álbum ‘Acústico’, ali, por conforto e sabedoria, baixei um tom de boa parte do repertório e funcionou perfeitamente.

Agora, 20 anos depois, percebi que se baixasse mais um tom, algumas canções voltaram a ser cantáveis sem sobressaltos ou esforço. A chave deste entendimento foi ‘Esse brilho em seu olhar’, do álbum ‘O Ritmo do Momento’ que nunca esteve tão confortável e dentro do meu alcance desde que a fiz em 1983”, explica.

“Sou Barítono com paixão, gosto dos graves, gosto de como minha voz soa nesta região. É com essa intenção e propósito que chegamos a este espetáculo no qual oferecemos, como de hábito, nosso melhor. Não vejo a hora de lhes apresentá-lo”, acrescenta.

Admitir e evoluir, deixam Lulu Santos andando sempre à frente. O artista tem consciência dessa representatividade na música e perante o público, e não se intimida em expor desafios, além disso, ele vê na sua trajetória musical uma continuidade e sempre como uma oportunidade de alcançar novos públicos.

“Do meu ponto de vista, é algo contínuo, até porque não existe uma separação tão definida. Sempre houve uma ‘pororoca’ geracional na nossa plateia. É como é e não poderia ser melhor. O meu prazer está com o público, eu apenas agradeço e faço a minha parte com o melhor que posso”, pontua.

Este ano, Lulu Santos lançou um álbum de remixes dos grandes sucessos de sua carreira, incluindo novas parcerias e releituras de outros artistas. O projeto conta com Pedro Sampaio, Iza, Tropkillaz, Melim, Ariel Donato, Luedji Luna, Ruxell, Ana Gabriela, Papatinho, João Gomes e Rafinha RSQ.

Intitulado “Atemporal Remix”, o álbum foi lançado pela Warner Music Brasil e inclui canções como “Tempos Modernos”.

Além das canções antigas e com voz original de Lulu, também foram lançadas três faixas inéditas: “Certas Coisas (Atemporal Remix)”, com IZA e Tropkillaz; “O Último Romântico (Atemporal Remix)”, com Melim e Ariel Donato; e “Adivinha O Quê (Atemporal Remix)”, com Luedji Luna e Ruxell.

Agende-se

Data: hoje, 19

Hora: 21h

Local: Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Doutor Freitas, s/n, Marco, Belém - PA