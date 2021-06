Ludmilla divulga videoclipe de 'Pecado', da trilha sonora do filme Veneza

Após sucessos recentes como “Rainha da Favela” e “Deixa de Onda”, a cantora Ludmilla aceitou o convite de Miguel Falabella para cantar em espanhol pela primeira vez na música “Pecado”.

A regravação do clássico bolero de Andres Carlos Bahr, Enrique Francini e Armando Francisco Punturero foi produzida especialmente para a trilha sonora do filme Veneza, que chega aos cinemas no dia 17 de junho.

Dira Paes e Eduardo Moscovis, protagonistas do filme, assumem a direção do videoclipe, gravado antes da pandemia, que mescla cenas da produção com as da cantora no estúdio.

Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte da trilha sonora do filme, com a regravação dessa obra de arte que é ‘Pecado’. Eu amo fazer coisas diferentes, me desafiar. Nunca pensei em cantar um bolero e quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes. Espero que gostem! Estou muito ansiosa pelo lançamento do clipe e do filme”, afirma Ludmilla.

Veneza conta a história de Gringa, interpretada pela espanhola Carmen Maura, uma cafetina cega e obcecada pela ideia de conhecer a famosa “cidade flutuante” e reencontrar nas terras e águas italianas a grande paixão de sua vida.

Ao mesmo tempo em que lidam com seus desejos e frustrações, as prostitutas do bordel buscam alguma forma de realizar o último pedido daquela que as acolheu quando mais precisaram.

Além de Dira e Moscovis, estão no elenco Carol Castro, André Mattos, Caio Manhente e Danielle Winits. Produzido por Julio Uchôa (Ananã Produções), Veneza é coproduzido pela Globo Filmes e FM Produções. A Imagem Filmes é a responsável pela distribuição.