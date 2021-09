Lucinnha Bastos retorna aos palcos com show comemorativo

Um dos ícones da música paraense, Lucinnha Bastos, faz um show especial nesta sexta, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa. A cantora levará ao público grandes sucessos da sua carreira musical, ao lado de grandes amigos. A apresentação, que celebra os 47 anos da parceria da cantora com a música, tem o patrocínio do Edital de Cultura do Banco da Amazônia.

Segundo a cantora, “eu estou muito feliz de comemorar 47 anos de música, a expectativa é a maior possível porque com essa pandemia a gente ficou muito tempo fazendo lives, mas com o público presente em um teatro vai ser a primeira vez. É maravilhoso, não tem igual, cantar olhando para as pessoas e sabendo que a gente está conseguindo transmitir o nosso melhor, a nossa emoção, a nossa alegria, não tem preço”, afirmou.

Para o espetáculo, Lucinnha conta com a parceria de Adriana Fukuoka, amiga e produtora executiva do show. Para Adriana, “esse retorno tem múltiplo significados. Estamos vencendo aos poucos a pandemia, os eventos estão voltando a todo o vapor e dentro dos protocolos, a música e a arte são elementos que me completam em vida, e atuar nesse retorno na produção da minha amiga Lucinnha Bastos, é sem dúvida algo que sonhei poder fazer de novo nos longos períodos do isolamento social”, afirmou a produtora.

Lucinnha busca comemorar a vida, a música e levar alegria para as pessoas. “Em 47 anos de música eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar com muitos colegas, e infelizmente eu não vou conseguir colocar tudo isso no palco em uma hora e meia de show, seria impossível. Tenho uns convidados muito queridos que vão representar tantos outros que passaram pela minha vida, me fizeram tão feliz e me ensinaram tanto, então eu tenho convidados que já fizeram alguns shows comigo, e achei bacana dividir o palco com alguém que possa me trazer algo de especial hoje, neste momento e não só os que já passaram pela minha vida ao longo dos anos”, confessou.

A cantora revela que a parte mais difícil foi a escolha do repertório: “Eu brinco que se eu parar todo dia pra pensar, eu vou colocar mais uma música e vou ter que tirar uma outra. São muitas músicas importantes na minha carreira, de compositores queridos que eu sempre agradeço a confiança que eles tiveram em me deixar gravá-las. É muito complicado falar de repertório porque são filhos, é muito difícil se separar de filhos ou escolher o filho mais gosta”.

Lucinnha, que também assina a direção geral do espetáculo, não esconde a ligação afetiva com o teatro Margarida Schivasappa, “Eu me emociono demais de cantar ali, tive a oportunidade em 2011 de ser diretora de cultura da Fundação Cultural do Pará, na época o Nilson Chaves era presidente, e tivemos a oportunidade de reformar o teatro. Me envolvi demais, passei muitos dias e momentos especiais, é um teatro querido e eu queria dividir com meu público esse espaço que foi muito importante na minha vida”, concluiu.

