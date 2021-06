Luciano Camargo lança single em português e espanhol: 'Te Necessito'; Ouça

Enquanto espera volta dos shows com o seu irmão Zezé Di Camargo, Luciano dá continuidade aos lançamentos de seu projeto pessoal, o álbum gospel "A Ti Entrego". Na sexta (11/6), ele apresentou a música “Te Necessito” em todas as plataformas digitais e seu canal do Youtube.

Após vir em uma sequência de trabalhos como “Tempo”, “Obra de Amor”, “Deserto Não Será Seu Fim” e “Ele é Jesus”, o louvor escolhido para o momento tem composição de Jon Carlo e é uma das mais especiais para Luciano.

"Em uma noite dessas, em que eu estava ouvindo música antes de dormir, recebi a indicação de uma canção. Quando ouvi, fiquei encantado com a voz, que me convidou a buscar todas as músicas do intérprete... e a cada música que eu ouvia aumentava em mim a vontade de ouvir mais", conta.

"Lembro que passei a noite toda ouvindo aquela voz e, entre tantas que amei, uma em especial, 'Te necessito', naquela hora, eu decidi gravar uma versão dela em português. Mas, eu precisava falar com o autor e foi aí que conheci uma das pessoas mais encantadoras do mundo, meu Hermano Jon Carlo”, completa.

“Te Necessito” traz arranjos e instrumental que reforçam toda a sua melodia em que fala: Tu és Jesus, o Pão da Vida, que me sustenta. Te necessito, Deus. Eu te necessito e sei que ninguém vai conseguir enxugar minhas lágrimas na tempestade”.

Luciano revela que ao contar a história e vontade de gravar ele foi surpreendido por Jon: “Recebi uma resposta assim: 'Mi hermano Luciano, será un placer tenerte grabando mi música'. E mais: foi ideia dele que eu gravasse também em espanhol. Jon, obrigado por me dar a honra de gravar sua música, e agradeço a Deus por nos conectar... Ansioso para poder te dar um abraço, meu irmão. Quero que todos vocês ouçam sem moderação”.