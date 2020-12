Arraial do Pavulagem leva o 'Cordão do Galo' para a TV e web neste domingo, 6

A banda Arraial do Pavulagem se apresenta em live solidária, neste domingo, 6, a partir das 17 horas, com transmissão ao vivo realizada de forma simultânea pela Tv Cultura do Pará e pelo canal oficial do grupo no Youtube.

Com o show "Cordão do Galo" os artistas pretendem arrecadar doações para a realização da festa natalina de crianças do bairro do Choque, no município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó.

O projeto solidário é vinculado ao Cordão do Galo, que o Arraial do Pavulagem realiza em Cachoeira do Arari, todos os anos, conforme explica o cantor e compositor Júnior Soares, um dos líderes do grupo. "O objetivo dessa ação solidária é arrecadar brinquedos e alimentos", detalha.

"O repertório vai trazer músicas do Marajó, porque o contexto é Cachoeira do Arari e ilha do Marajó, e mais uma coisas antigas. Vai ser legal", convida o cantor e compositor Ronaldo Silva, outro líder do Arraial.