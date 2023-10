Cantora paraense Liège vem a Belém e lança single 'D.Q.U'

Liège chega em Belém, para uma agenda de show e celebrando um novo momento da sua carreira. No próximo dia 20, a cantora Amazônida lança o single inédito “D.Q.U”, no dia 20 de outubro, mas antes disso, ela cumpre uma agenda de apresentações ao longo dessa semana.

Nesta sexta-feira, 06, às 19h, a cantora estará no Sarau da Fafá; e no domingo (08), dia do Círio, ela estará no | Bloco Minha Boca Treme Com Jeff Moraes, na Praça do Carmo.

A cantora começou a trilhar sua história em Belém, mas ao se mudar para São Paulo, em 2021, ela tirou do papel alguns projetos e deu desdobramento a sua trajetória. Durante o seu processo de crescimento, Liège se deparou com o conceito de ser um “rio voador” sobre a cidade, trazendo suas águas doces, quentes e o clima úmido de sua terra de origem para se encontrar com as águas soterradas e demais realidades da Paulicéia, com o single inédito “D.Q.U”, sigla que abrevia as palavras “Doce, quente e úmida”.

“’D.Q.U’ é uma mostra do que vem por aí no disco novo, onde vou trazer a água como elemento de destaque, usando principalmente a poesia que é o movimento que as águas dos rios da Amazônia que banham o restante do Brasil, em vários sentidos, incluindo o climático" diz a cantora, que completa: "Essa música fala como me sinto e me enxergo existindo e resistindo nessa cidade que me desafia muito, me vejo como um rio que sai das correntes da Amazônia e deságua em forma de chuva, tendo de se adaptar, mas não perdendo sua essência, é um processo fundamental no meu crescimento artístico e pessoal”, disse a cantora.

A faixa traz a produção musical da percussionista e produtora musical Dominique Vieira.

“D.Q.U” foi escolhida para iniciar uma série de lançamentos que precedem o seu segundo álbum de carreira, que será lançado pela YB MUSIC e marca também a parceria com Menu da Música na gestão de carreira.

“É uma emoção indescritível voltar para casa para contar como está indo minha jornada fora dela. Entre todos os desafios, pandemia, perdas e a dificuldade de retomar os trabalhos junto ao setor cultural, poder continuar fazendo arte e mostrar antes de tudo para o meu povo, para o meu lugar, é não esquecer da onde eu vim, amar e valorizar verdadeiramente minha história e meus iguais”.

Divulgar esta novidade ainda este ano e em casa, marcar o início do processo de criação do novo álbum que tem sido feito de forma coletiva, conectando artistas nortistas e de diversas regiões do Brasil e do mundo que se encontram em São Paulo. E mais especial ainda, pois fará uma série de apresentações entre participações e shows especiais na Ilha do Mosqueiro e na Cidade de Belém onde nasceu e cresceu, para a divulgação do lançamento do novo trabalho.

Além dos shows citados acima, a cantora fará show na sexta-feira (13), em Mosqueiro. “Liège Canta as Sereias do Norte” será na Casa Shanti Amazônia. No sábado (14), às 19h, ocorrerá uma apresentação na Vila Container, em Belém, com participações especiais de Raidol e Jeff Moraes, além da participação especial de Tereza Mônica.

Na terça-feira (17), terá no Savieira Cultural, o show de Liège, ela também mostrará em audição e performance inéditas o single “D.Q.U”.