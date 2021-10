Lia Sophia visita oficina de música de programa de combate ao trabalho infantil

O pequeno Vinícius Francisco Almeida de 12 anos ficou encantado com a visita especial que recebeu nesta quinta-feira, 21, durante a aula de violão do programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo de Aprendizagem do TRT8. A cantora Lia Sophia contou um pouco sobre a a trajetória de artista e compositora.

“Eu fiquei muito feliz com essa visita. Gosto muito da oficina aqui, estudo, me dedico, eu gosto de tocar, eu amo tocar violão”, comemora o estudante, que reside no bairro do Mangueirão.

Outra aluna que compartilhou desta felicidade foi a jovem Vitória Corrêa, que comemorou o aniversário de 17 anos na oficina. “Fiquei muito feliz em conhecer a Lia Sophia, e agora que estou começando a aprender os acordes do violão”, disse.

A cantora Lia Sophia contou para os alunos da oficina “Acordes sem o trabalho infantil” sobre o que representa a música na sua vida. Ela ressaltou a transformação que a música pode proporciar na vida de uma família toda.

“Uma criança se desenvolve em um aprendizado de música, na escola, ou aprende uma profissão que vai dar um aporte para ela no futuro, está mudando a vida dela e com certeza da família toda. É muito importante é um prazer fazer isso, me sinto na obrigação de retribuir um pouco que eu recebi também, recebi ajuda de projetos sociais, minha família recebeu muita solidariedade, a minha história inteira é marcada por isso da importância do voluntariado, da solidariedade, todo mundo tem que estar envolvido nessa causa”.

A cantora com 21 anos de carreira estourou com o hit “Ai menina”, quando estava pensando em abandonar a carreira. “A música, ela nunca decepciona, ela nos faz feliz, existem muitos caminhos na música, compositor, intérprete e vai descobrindo esses caminhos e tenho certeza que a música vai te fazer muito feliz”.

Programa – O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região desenvolve o programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem desde 2015, e os violões foram doados ao programa por meio do Memorial do TRT8. O programa fomenta a cultura e estimula o desenvolvimento das crianças com uma prática cultural.