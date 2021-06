Lia Sophia e Jana Figarella cantam o amor por Santarém em 'O Que É Que Ela Tem?'

O aniversário de Santarém ganha um ar todo especial na tela da TV Liberal e TV Tapajós nesta terça-feira, 22, isto porque as artistas Lia Sophia e Jana Figarella lançam o videoclipe da música “O Que é Que Ela Tem”, dentro do projeto Sons do Pará.

A canção foi escrita na quarentena de 2020, quando Lia e Jana decidiram usar a música para celebrar as belezas naturais e culturais de uma das cidades mais antigas do Pará. Parceiras de longa data, as artistas já participaram uma do show da outra, compuseram músicas como “Você Vai Ver”, gravada por Lia Sophia em seu álbum homônimo de 2014.

Jana Figarella, cantora, compositora e atriz, é natural de Manaus, mas considerada cidadã santarena pela Câmara Municipal de Vereadores devido à contribuição que fez para a música local. O jeito santareno de falar já foi até inspiração para uma outra música da artista, “Nada se Compara”, que fez sucesso nas rádios da cidade e até hoje é uma das mais pedidas nos shows da artista.

"Não sou uma artista que costuma compor em conjunto. Quando tive a ideia de buscar parceria para escrever uma nova canção para Santarém, só podia ser alguém que eu tivesse extrema confiança e admiração. A Lia Sophia tem o carimbo do Carimbó na sua arte, brinca com a nossa mistura de identidade latina-afro-amazônica. Nossa música ficou identitária, cheia de imagens. Um cartão de visita sonoro para quem ainda não veio a Santarém. O clipe foi uma tentativa de nos abraçarmos, de dar as mãos, de algum modo, meio a essa pandemia”, descreve Jana sobre o processo de criação.

Lia Sophia tem uma história parecida com a de Jana em relação à identidade geográfica. Cantora, compositora e produtora musical, ela nasceu em Caiena (Guiana Francesa) e abraçada por Belém. Atualmente é considerada artista paraense e uma das representantes do Carimbó Pop no Brasil. Celebrada por sua contribuição com a cultura do estado e dona do hit global “Ai Menina”, a artista já teve Alter do Chão, distrito de Santarém, como cenário de alguns de seus clipes.

“Em um mundo de crescente intolerância aos retirantes e de xenofobia contra refugiados, falar sobre o nosso lugar, fazer conhecidas a história e cultura, faz com que os preconceitos diminuam e as pessoas se interessem pela cultura e pelas pessoas desse lugar. A gente tentou traduzir e fazer uma espécie de crônica sobre a beleza dos lugares, dos símbolos e da cultura de Santarém”, explica Lia Sophia.

Assim como a composição, o clipe de “O Que É que Ela Tem” seguiu o estilo da quarentena. Lia Sophia gravou em São Paulo, onde mora; e Jana, em Alter do Chão, tendo a praia como pano de fundo. No vídeo, Lia Sophia representa o lado de alguém que está distante de sua cidade, e sente saudades do seu lugar; enquanto Jana Figarella é a personagem que representa toda a alegria de viver ali.

“Duas artistas amazônicas mostrando o seu lugar e a sua cultura para o mundo, especialmente em um mundo globalizado onde a cultura de massa muitas vezes nos afasta da nossa própria identidade cultural amazônica, que é tão rica”, comenta Lia Sophia. “Em tempos de distanciamento social, a arte é uma forma de ficar perto: do lado de dentro", diz Jana Figarella.