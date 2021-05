Lia Sophia é estrela de live solidária em prol da luta contra o câncer infantojuvenil

A live do projeto Cachê Solidário terá como atração, nesta segunda, 31 de maio, a cantora Lia Sophia. Parte do valor arrecadado, durante o bate papo musical, será destinado aos trabalhos da Casa Ronald McDonald Belém, que acolhe famílias do interior do Pará e de estados vizinhos, durante o tratamento de crianças e adolescentes contra o câncer.

O Cachê Solidário surgiu, no ano de 2020, logo no início da pandemia, com o objetivo de ajudar os artistas da terra, que tiveram os trabalhos interrompidos por conta do avanço do novo coronavírus, no estado do Pará.

Ainda na primeira onda da pandemia, o projeto do músico paraense Allan Roffé ganhou fôlego com a chegada de um padrinho especial: Epaminondas Gustavo, personagem do memorável juiz Cláudio Rendeiro, que faleceu em janeiro deste ano, vítima da covid-19.

“Com os protocolos de enfrentamento à covid, o rendimento dos artistas caiu drasticamente. Foi quando surgiu a ideia das lives. E então, naquele momento, 50% do valor arrecadado eram sorteados entre músicos e dançarinos, que participavam das lives, através da nossa hashtag. O juiz Cláudio Rendeiro, o inesquecível Epaminondas Gustavo ajudou muito na divulgação, tanto que as lives passaram a ser feitas nas redes sociais dele. Mas, com a morte do Epaminondas, o projeto parou por um tempo. Mas criamos forças, e agora seguimos com uma nova missão: ajudar os projetos sociais”, destaca o músico Allan Roffé.

A live será embalada pela cantora Lia Sophia, que além dos sucessos já conhecidos destacará as canções do novo álbum “Eletrocarimbó”, lançado recentemente. Desde o início da pandemia, Lia segue os trabalhos em São Paulo, com o coração sempre conectado as suas raízes.

“O convite para participar da live surgiu há cerca de um mês, até que Allan e eu conseguimos ajustar as nossas agendas. Será uma noite para matar a saudade da minha região, e para ajudar quem mais precisa. É hora de unirmos as mãos, e chamar a atenção das pessoas nesse momento tão delicado. A música e a arte tem mostrado cada vez mais o poder de fazer o bem. E nessa noite vamos fazer a diferença, ajudando uma instituição que acolhe essas famílias que se dedicam na luta pela cura de crianças e adolescentes com câncer”, ressalta a Lia Sophia.

Além da cantora Lia Sophia, o bate papo musical, mediado pelo músico Allan Roffé, contará com as participações do compositor Rodrigo Belém, direto do Rio de Janeiro, além de Joana Vieira, professora e proprietária do Restaurante Paraensíssimo, e Bianca Melo, coordenadora de Captação de Recursos da Casa Ronald McDonald Belém.

Agende-se:

Live Cachê Solidária – Especial Lia Sophia

Data: Nesta segunda-feira, 31, às 20h

Local: Instagram @allanroffe

Doações: As arrecadações serão feitas através do PIX allanroffe@hotmail.com