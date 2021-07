Lambateria de Verão abre programação com Felix Robatto

Quem sente saudade das festas da Lambateria vai poder reviver estes momentos com a “Lambateria de Verão”, que preparou uma série de cinco programas musicais que irão ao ar nas sextas de julho, sempre às 19h30, no Youtube da Lambateria. Quem abre a programação, na sexta (2) é o guitarrista e idealizador da marca, Félix Robatto que dedica a noite para a Lambada e Guitarrada.

O projeto é uma mostra de música em formato de programa para a internet que contará com apresentações de artistas que representam as diferentes vertentes da música dançante feita no Estado, misturando quadros de dança, receitas e seleção de videoclipes. Gêneros como a Lambada, Guitarrada, Brega, Carimbó, Cumbia e Merengue e cada programa, será um artista diferente.

A segunda noite, 9 de julho, será dedicada à latinidade e terá como atração, Bruno Benitez, que lançou seu terceiro álbum Tropicodélico em fevereiro deste ano. A sexta do dia 16 de julho será dedicada ao Brega e terá como convidado Lucyan Costa, que irá apresentar pela primeira vez o show de seu primeiro álbum A Volta do Brega Raiz, lançado no final de maio.

No dia 23 de julho, a sexta será comandada pela cantora e compositora Bella, que começou a carreira no teatro musical e iniciou sua carreira na música em março deste ano com o lançamento de seu primeiro EP Enlaço, onde mistura ritmos latinos, Guitarrada e Carimbó. Na última sexta-feira de julho, dia 30, o público irá conferir um compacto com os melhores momentos das apresentações musicais.

“A Lambateria é uma festa que trabalha com o recorte da música paraense dançante. Com a pandemia, nós adaptamos nossas festas para a internet e desenvolvemos o projeto ‘Lambateria Live’ que teve mais de 140 horas de programação ao vivo. Depois do Festival em outubro do ano passado, os artistas que fazem parte do casting da Lambateria se dedicaram para lançar novos trabalhos e agora a gente volta com a Mostra de Música Lambateria de Verão, que vai ter shows inéditos, dança e entrevistas”, explica Sonia Ferro, produtora realizadora da Lambateria.

Os programas Lambateria de Verão terão também vídeos com dicas de dança feitos pelo professor Rolon Ho (@rolon_ho), receitas práticas da chef Cássia Faria (@cassiafariagastronomia) e da Mariucha Morgado, da Mariqueti (@mariqueti_). O DJ Zek Picoteiro encerra o programa com uma seleção de clipes de artistas paraenses.

De junho a setembro de 2020, a Lambateria realizou a Lambateria Live, programação na internet que entrava ao vivo de segunda a sábado, de 21h às 22h, e contava com lives musicais de Félix Robatto, Bruno Benitez e Lucyan Costa, discotecagem do DJ Zek Picoteiro, aulas de dança e entrevistas. Cada dia, uma atração diferente assumia o comando.

“A Lambateria Live foi muito bacana porque as pessoas que frequentavam a festa também batiam ponto nas lives e, diferente do show, a gente trocava ideia durante a apresentação. Recebi mensagens muito legais do quanto a música estava ajudando a enfrentar este momento difícil, mas, na verdade, foi uma ajuda mútua, as lives foram muito importantes pra nós, artistas, seguirmos também. Também pudemos ampliar nosso público, já que nas lives, a galera que não tem o hábito de sair na noite, participava também, inclusive com toda a família”, relembra Félix Robatto, idealizador da Lambateria e uma das atrações da Mostra.

O projeto foi selecionado pela Lei Aldir Blanc Pará e é uma opção para que os paraenses possam se divertir em segurança, em suas casas.