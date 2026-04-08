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Juruti comemora 143 anos com show do cantor Zé Vaqueiro

s comemorações do aniversário de Juruti se estendem até o dia 12 de abril

O Liberal
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O ponto alto das celebrações será o tradicional "parabéns para a cidade" e o show do cantor Zé Vaqueiro (Divulgação)

O município de Juruti, localizado no Oeste do Pará, celebra seus 143 anos nesta quinta-feira, 9 de abril, com uma extensa programação. As festividades incluem competições esportivas, eventos culturais e religiosos, ações voltadas à população e entregas institucionais. O ponto alto das celebrações será à meia-noite de quarta-feira, 8 de abril, com o tradicional "parabéns para a cidade" e o show do cantor Zé Vaqueiro, que se estenderá pela madrugada do dia 9, data oficial de emancipação.

Dentre suas principais características, a cidade é berço do Festival das Tribos, reconhecido como Patrimônio Cultural do Pará e um dos mais importantes eventos do Estado.

Programação esportiva iniciou em março

A agenda de comemorações pelos 143 anos de Juruti teve início em 27 de março. A abertura foi marcada por corridas pedestres, que envolveram atletas e moradores de diversos bairros. A programação esportiva segue intensa, incluindo modalidades como:

  • Futebol;
  • Futsal;
  • Voleibol;
  • Ciclismo;
  • Corrida de cavalos.

A tradicional corrida de cavalos é uma das atrações mais aguardadas, enraizada na cultura local.

Cultura, arte e fé marcam celebrações

Além do esporte, a agenda festiva abrange eventos culturais, apresentações artísticas e momentos religiosos. Um dos destaques é o evento "Celebra Juruti", que promove encontros de louvor e reflexão para os fiéis.

Fortalecimento dos serviços públicos

A gestão municipal aproveita o período para reforçar os serviços públicos, com uma série de entregas e iniciativas. Entre as ações, destacam-se a entrega de equipamentos, programas ligados à agenda "Juruti +10" e a distribuição de kits educacionais. Essas medidas reforçam o compromisso com o desenvolvimento das áreas prioritárias da cidade.

Celebrações prosseguem até 12 de abril

As comemorações do aniversário de Juruti se estendem até 12 de abril, consolidando um calendário que promove a cultura, o esporte e a convivência comunitária. A prefeita Lucídia Batista ressaltou a importância da participação popular nas festividades. "Os 143 anos de Juruti são celebrados com a participação ativa de sua população, reforçando o orgulho e o sentimento de pertencimento de quem faz esta cidade crescer a cada ano", afirmou.

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Juruti

143 anos

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