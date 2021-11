Juliette lança versão ao vivo de 'Bença', faixa do seu EP de estreia; Ouça

A cantora Juliette lançou, nesta segunda-feira, 1, a primeira parte de seu projeto "Live Sessions", com versões ao vivo, gravadas em clima intimista, de músicas de seu repertório. "Bença", faixa presente em seu EP de estreia, é o primeiro desta série de lançamentos audiovisuais e já está disponível no canal da artista no YouTube.

"Eu tô feliz demais com esse primeiro show e por ter tantas músicas lindas pra compartilhar nas próximas semanas", Juliette comemora. Os vídeos foram todos gravados na casa da cantora, com produção musical de Juzé, compositor paraibano que também participou do trabalho de estreia da artista - que detém o recorde de maior debut nacional no Spotify.

Ainda nesta semana, ao vivos de "Meu Pedaço de Pecado", cover do sucesso do paraibano João Gomes, e "Doce", faixa composta por Anitta para o extended play, devem chegar respectivamente na quarta e sexta-feira.

O projeto reúne um repertório misto, com faixas autorais presentes no primeiro EP de Juliette, assim como covers de músicas que marcaram a trajetória da artista, como "Triste, Louca e Má" da banda Francisco, el Hombre e "Dona Cila", da Maria Gadú.



Confira a agenda de lançamentos

Semana 1

Segunda-feira, 1/11: "Bença"

Quarta-feira, 3/11: "Meu Pedaço de Pecado"

Sexta-feira, 5/11: "Doce"



Semana 2

Segunda-feira, 8/11: "Sei Lá"

Quarta-feira, 10/11: "Triste, Louca e Má"

Sexta-feira, 12/11: "Benzin"



Semana 3

Segunda-feira, 15/11: "Vixe Que Gostoso"

Quarta-feira, 17/11: "Dona Cila"

Sexta-feira, 19/11: "Diferença Mara"



Semana 4

Segunda-feira, 22/11: "Garganta"