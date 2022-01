Jr. Neves lança 'É para sempre' nas plataformas digitais

Jr. Neves lançou "É para sempre", um brega pop dançante, que já está disponível na web. No cenário musical desde os anos 90, o cantor e compositor entrega esse novo trabalho aos amantes da música paraense.

O artista já assinou os hits: Fantasia (Simone e Suzane), Brega Paidégua (Fernando Belém), Minha Inspiração (Rosemarie), Querer (Banda Xeiro Verde), Na Rota Do Amor (Jr. Neves), depois disso emplacou músicas interpretadas pela Banda Sayonara, como "Pra Sempre Em Seu Coração" e "Meu Desejo". Com a Banda Calypso emplacou os sucessos "Rubi" e "Salvaterra"; Banda Companhia do Calypso, "Mais Um Lance", "Divã" e "Minha Inspiração"; Orlando Pereira, "Estrela Do Mar" e "Mais uma Vez"; Banda Xeiro Verde, "Não É O Fim"; Tanakara, "Ser ou Não Ser"; Cleyde Moraes, "Sacrifícios Não Há", entre outros.

“Para falar de amor em música é muito natural para mim. As minhas músicas que fizeram sucesso são com temas românticos, mas é uma forma natural minha. Como eu tenho uma pessoa especial na minha vida, a minha esposa Jô, falar disso é uma coisa que flui”, explicou o músico.

Um romântico nato, Jr. Neves fala de amor com facilidade. “O amor é a linguagem mais importante no mundo, e que não damos muita importância, o amor ao próximo, ao parceiro. Para mim o amor entre duas pessoas precisa ter o respeito, bem querer, tratar bem. Na prática o amor é ainda melhor”, analisou.

O artista destaca o que há de bom no sentimento e a forma bonita de amor sempre valorizando a pessoa amada. "É para sempre" foi lançada no fim de 2021. Com composição e interpretação dele, o artista manteve seu estilo romântico, entregando mais uma canção que valoriza o brega pop paraense, o calypso. “É uma música romântica, o teor dela é romântico. Uma pessoa apaixonada compondo para sua mulher amada”, disse o cantor.

"É para sempre" é de composição, interpretação e direção musical de Jr. Neves e teclados e produção de Adriano Pith. A canção tem participações de outros músicos, como John Cabano na guitarra, Charles Barros no contrabaixo, Simone e Suzane nos backings vocals.

Carreira na música

"É para sempre" pode ser encontrada neste link e no Youtube, no canal Jr. Neves. Depois de sair da banda de rock, Jr. Neves resolveu ir para a carreira solo. Com um repertório eclético, o musico se inseriu no mercado mas com outros ritmos. Sobre suas composições, Jr. Neves passeou pelo brega paraense (Brega Pop ou Calypso), cúmbia, merengue, rock, boleros, forró, lambada, pagode, reggae, etc.

O artista teve músicas gravadas pelas bandas Calypso, Companhia do Calypso, As Leoas, Orlando Pereira, Loirinha, Tanakara, Sayonara, Xeiro Verde, Sandro Aragão, Tonny Brasil, Rosemarie, Cleyde Moraes, Gérson Thirrê, Fernando Belém, Luiz Guilherme, entre outros.