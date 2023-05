Cantor José Augusto apresenta o show “Um Brinde Ao Amor” em Belém

Nesta sexta-feira, 12, o cantor José Augusto apresenta em Belém, a turnê “Um Brinde ao Amor”, a partir das 21h, no Hangar Centro de Convenções. Nelsinho Rodrigues também é atração da noite.

Em uma noite romântica, o artista chega para falar do amor em sua forma mais plena ou de histórias comuns do público, como um caso recém-terminado ou mal resolvido. José Augusto tem na sua carreira mais 20 milhões de álbuns vendidos e mais de 400 composições, incluindo a música “Evidências”.

O cantor e compositor sabe traduzir em melodia e palavras, os sentimentos que só quem se apaixonou, conhece muito bem, por isso a sua caminhada profissional é recheada de sucessos que falam de amor.

“Eu só posso analisar a minha trajetória musical com positividade, saber que tudo aquilo que eu sonhei, todas as coisas que eu escrevi, todas as coisas que eu cantei, foram feitas com amor, foram feitas com sabedoria e algumas, muitas, eu acertei, porque são canções que fiz e cantei que estão no coração do público até hoje”, avalia.

Recentemente, o artista lançou o single “Um Brinde Ao Amor”, canção inédita que leva o nome da sua turnê. No repertório, além de sucessos consagrados, chega uma nova versão de “Separação”. A música foi composta pelo seu maior parceiro profissional, o Paulo Sérgio Valle.

“Separação” foi gravada por Simone nos anos 90, mas também recebeu uma versão de Péricles, e recentemente, do grupo Menos é Mais.

Tanto sucesso ao longo dos anos, faz com que José Augusto entenda o que o público quer ouvir. O artista, entendeu ainda, que estava na hora de dar sua própria interpretação a “Separação”, que foi incluindo em seu setlist. Claro, que o hit vem acompanhado de outros sucessos, como: “Sábado”, “Fantasia”, “Aguenta Coração”, “Fui Eu” e “Chuvas de Verão”. Sem esquecer de incluir no repetório canções especiais, que foram transformadas em um medley: “Por eu ter me Machucado / A noite mais linda / De igual pra igual”.

“Sem dúvida nenhuma, de todos os shows que eu fiz, não só em Belém, mas Brasil inteiro, a música que não pode faltar é ‘Sábado’. As pessoas tem muito amor por essa canção, e eu também. Ela foi escrita no momento muito legal da minha vida, da minha carreira e já cantei de diversas formas, já fiz no violão, já fiz a capela, hoje em dia a gente faz um piano e é uma música muito bem recebida”, antecipa o artista.

“O repertório do show é baseado na minha história, na minha própria história, desde que comecei em 1973 até hoje. Eu passo por várias etapas, várias fases, vários anos, em que o meus discos foram chegando até o público”, acrescenta.

Uma das marcas já registradas das turnês de José Augusto é a entrega nos cenários. Para “Um Brinde ao Amor”, o cantor retoma o conceito cenográfico com um projeto de iluminação arrojado que vale a pena conferir.

Prestes a completar 70 anos de idade, José Augusto colhe os frutos de uma carreira marcada por vários sucessos, turnês internacionais e milhões de álbuns vendidos.

Diante de quase cinco décadas de carreira, são centenas de sucessos. “Se eu tivesse que enumerar o Top três das minhas músicas, seria ‘Aguenta Coração’, ‘Sábado’ e ‘Fantasia’. Mas mesmo assim ficaria faltando muitas canções ainda”, disse.

E claro, na capital paraense o artista já viveu grandes emoções. José Augusto falou sore a sua conexão com a cidade, que vem de sangue: “Eu poderia te falar que toda a minha vida, desde de menino, fui agraciado com histórias sobre Belém. O meu pai nasceu em Belém do Pará e me contava muitas coisas que ele viveu aí, da chuva, dos pés de manga. Me contava do Mercado Ver-o-Peso, de tantas coisas, que eu aprendi a conhecer e a gostar desde pequeno. Então, a minha vida inteira foi cercada por histórias e coisas bonitas de Belém do Pará”.

TRILHAS

A voz de José Augusto além de embalar corações, ajudou a escrever a história de grandes personagens da televisão brasileira, ao todo são mais de 20 canções. Em 2012, ele cantou o, “Estória de Nós Dois”, para Monalisa (Heloísa Périssé), em Avenida Brasil.

Em 2008, "Coisas do Coração", de José Augusto, foi tema de Débora (Soraya Ravenle) e Eduardo (Antonio Calloni), em “Beleza Pura” (novela). Nos anos 90 teve "Bate Coração (Teu Olhar)", da novela “Corpo e Alma” (1992), “Querer É Poder”, de “Sonho Meu” (1993), e “Por Eu Ter Me Machucado”, de “A Indomada” (1997).

Uma das canções de novelas que marcaram a carreira de José Augusto é “Aguenta Coração”, que virou um clássico como tema de ‘Barriga de Aluguel’, de 1991. A trama foi liberada esta semana no Globoplay após mais de 30 anos da exibição original.

São 243 capítulos que contam a história de Clara (Cláudia Abreu), contratada por Ana (Cassia Kis), para ser mãe de aluguel pelo valor de 20 mil dólares. A novela debate os limites éticos da inseminação artificial e da experimentação genética.

A música de abertura na voz de José Augusto foi um dos pontos marcantes da novela. Na ocasião, o cantor já tinha mais de 10 discos gravados em espanhol, expandindo assim a sua carreira internacional.

Com a disponibilidade no streaming, novas faixas etarias vão ter acesso à trama e à trilha. “Acho importante que novas pessoas e uma outra geração tenha conhecimento da minha música que abriu a novela, não só da minha música, mas da própria produção, que é um clássico, é um hit. Acho importante que eles conheçam. A novela ainda tem essa magia de fazer com o público passe a conhecer uma música em cinco minutos. Me lembro que quando ‘Aguenta Coração’ foi lançada, eu tinha um show cinco dias depois e quando cheguei na apresentação, em Vitória, no Espírito Santo, as pessoas já sabiam cantar. Esse é o poder da novela, e principalmente o poder das grandes novelas”, avalia.

“Quando lancei ‘Aguenta Coração’ em espanhol, obviamente por causa da novela, já tinha 17 discos lançados em espanhol. Mas sem dúvidas ajudou a impulsionar a minha carreira no exterior”, relembra.

Agende-se

“Um Brinde Ao Amor”

Atrações: José Augusto e Nelsinho Rodrigues

Data: sexta-feira, 12

Hora: 21h

Local: Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n