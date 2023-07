Jogador de futebol Anderson Talisca, conhecido na música como Spark, lança 'Último Malandro'

O trapper baiano Spark, nome artístico usado pelo Anderson Talisca, lança a música "Último Malandro". O single, conta com Rafa Jah na produção e também na composição, ao lado de Thiago Teixeira, além de nomes de destaque do selo Nine Four Records, que é do próprio artista, além de Italo Melo e Rafael Porrada.

O artista é conhecido mundialmente no mundo da bola. Atualmente ele está no Al-Nassr, e que defendeu as cores do Bahia antes de ser transferido para outro país.

A faixa, que só contava com visualizer no YouTube, poderá ser ouvida nas plataformas de áudio, via ONErpm.

Na faixa, que é um trap com elementos de R&B, o artista convida uma mulher para uma noite de prazeres e aventuras, a lá “Coringa e Arlequina”. O destaque, fica por conta da frase “Vamo no Pelô”, referência a um dos principais pontos turísticos da capital baiana, Salvador.

"É claro que não vou deixar de citar minha querida Salvador! Ainda mais nessa vida longe do Brasil e cheio de saudade de casa, lembrar um pouco dos lugares que mais gosto de frequentar me aproxima um pouco do meu estado”, afirma o artista, que é de Feira de Santana.

Com milhões de reproduções no Spotify e Youtube, Spark consolidou-se como um dos expoentes do trap, tanto no Nordeste quanto em todo o Brasil. Entre seus hits de destaque estão "Perversa", "Antes de Você Ir" e "Morena", que conquistaram uma sólida base de fãs.

O artista tem colaborações significativas em sua discografia, trabalhando com artistas referências do país, como Delacruz, Kiaz e L7NNON. Além disso, suas inspirações incluem artistas internacionais como Drake, Chris Brown e Justin Bieber.

Fundador do selo "Nine Four Records", Spark demonstra seu comprometimento com a cena musical ao dar espaço para expoentes como Ítalo, Porrada, Teco e PH.