Joelma celebra o dia da saudade com novo álbum

Hoje, 30 de janeiro, é dia da Saudade e a cantora Joelma escolheu a data para lançar o álbum "Bateu saudade", que reúne nove músicas românticas que fazem parte dos seus 25 anos de carreira. Neste trabalho, a artista surge toda trabalhada no estilo camponesa para compor o espírito do álbum. Quem quiser conferir, o álbum está disponível em todas as plataformas digitais.

Além dos áudios, as músicas também contarão com videoclipes num formato de show ao vivo gravado durante a pandemia no Quinta da Cantareira em Mairiporã, São Paulo, local em meio a natureza.

“Meus fãs me pedem há muito tempo para resgatar canções românticas, então escolhemos algumas para inspirar vocês, e aproveitamos uma de nossas lives para gravar e registrar esse momento tão especial. Espero que curtam muito, porque eu tô com muuuuita saudade e fiz com muito amor!”, comenta Joelma que, em breve, ainda virá com mais novidades para seu público.

O álbum reúne grandes hits românticos como "A saudade bateu", "Perdoa", "Estrela dourada", "Maridos e esposas", "Esqueça meu coração", "A cura", "Mais uma chance", "Meus medos" e "Desfaz a mala".

Mesmo diante das dificuldades ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, a cantora não para de produzir. Com o isolamento social mais rígido, ela foi mais uma artistas adepta as lives em casa, que fizeram sucesso com o número de participações do público. Ainda em 2020, Joelma completou 25 anos de carreira e não deixou a data passar em branco.

Ela fez o lançamento do DVD "Joelma 25 anos", com imagens captadas em 2019, em um espetáculo em Goiânia. Nesse show, a artista paraense recebeu as participações de Xand Avião, Ludmila Ferber e Luana Prado.

Esse momento do lançamento não foi nada fácil para a artista, pois coincidiu com o período em que ela contraiu a Covid-19. Em entrevista para O Liberal, logo após a recuperação, a cantora disse que foram momentos bem difíceis, pois precisou controlar a emoção para não agravar a doença.

"A Covid é uma doença que vem acompanhada de várias emoções e quando eu tive eu fiquei isolada em casa, mas ainda tive que administrar a minha emoção e a das minhas filhas, que ficaram muito nervosas. Então, foi um período bem complicado", disse a cantora durante entrevista no mês de novembro do ano passado.

Mesmo depois de recuperada, Joelma ainda ficou com algumas sequelas, como falha na memória e entre outros sintomas. Ela disse que faz tratamento com medicamentos naturais.

Ainda nessa entrevista, a cantora paraense chegou a falar sobre o desejo de fazer uma live gospel, a ideia era fazer no mês de novembro do ano passado, mas os planos mudaram e ela fechou 2020 com a live "Minha Fortaleza". Quem sabe esse ano ela realize esse desejo.

Carreira Solo

Em 1999, Joelma formou com o ex-marido, Ximbinha, a Banda Calypso. A dupla conquistou recordes de vendas com seus álbuns. Com o fim do casamento, em 2015, ela resolveu seguir carreira solo.

Seguir carreira solo também permitiu à cantora abrir as possibilidades de letras que ela canta. A cantora pôde adotar letras mais levadas para o sertanejo, como fez no duo com Marília Mendonça, por exemplo, produção que foi bem aceita por seus fãs e pela crítica.

Dona de uma trajetória e gozando do mesmo vigor de quando começou a carreira aos 20 anos, Joelma consegue agradar os fãs mais antigos ao mesmo passo em que cativa novos ouvintes e amantes de suas músicas.

Solteira e focada na sua nova fase profissional, Joelma não atribui sua felicidade a um novo amor, mas em entrevista ao Égua do Babado no mês de maio ela disse que não está com o coração fechado.

Sobre a trajetória, Joelma lembra o dia que desejou vender 10 mil CD’s. “Sonhava vender 10 mil CD’s e consegui atingir a marca de 20 milhões de cópias”. Cheia de orgulho, a cantora sonhou e realizou tudo que vem mentalizando no decorrer desses anos de trabalho.